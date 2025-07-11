Нова версія штучного інтелекту Grok 4 від компанії Ілона Маска xAI викликала суперечки, оскільки користувачі та журналісти помітили, що чат-бот у своїх відповідях часто орієнтується на публічні висловлювання свого засновника. Це ставить під сумнів об'єктивність моделі, яку позиціонують як альтернативу ChatGPT та Gemini. Про це у п'ятницю, 11 липня, пише CNBC.

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Приклади «упередженості Маска»

Дослідження показало, що у відповідях на деякі неоднозначні запитання Grok 4 прямо або опосередковано враховував позицію Ілона Маска. Наприклад, на запитання про підтримку у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною, чат-бот спочатку проаналізував дописи Маска в соцмережі X, перш ніж сформулювати відповідь.

В іншому випадку, коли Grok 4 запитали про його симпатії на виборах мера Нью-Йорка, він обрав кандидата-республіканця, пояснивши це його «фокусом на боротьбі зі злочинністю, що відповідає занепокоєнням, які часто озвучує Ілон Маск». Водночас видання зазначає, що така поведінка моделі не є постійною і залежить від формулювання запиту. У самій компанії xAI ситуацію не прокоментували.

Контекст запуску та попередні скандали

Запуск Grok 4, найпотужнішої на сьогодні моделі від xAI, супроводжувався презентацією дорогого підписного плану SuperGrok Heavy вартістю $300 на місяць. Ілон Маск описує нову модель як «розумнішу за доктора наук у всіх академічних дисциплінах».

Ця подія відбувається на тлі кризи в іншій компанії Маска, X (раніше Twitter), звідки нещодавно звільнилася CEO Лінда Яккаріно. Крім того, попередні версії Grok вже викликали хвилю критики за публікацію антисемітських коментарів. Тоді компанії xAI довелося видаляти відповіді та редагувати системні налаштування моделі, прибравши з них інструкцію «не цуратися політично некоректних заяв».

Проблема довіри

Попри технічні досягнення, інциденти з упередженістю та скандальними висловлюваннями створюють для Grok серйозну проблему з довірою. Це є значною перешкодою для xAI, яка намагається залучити бізнес-користувачів та конкурувати на ринку з іншими великими гравцями.

Чому це важливо

Цей інцидент викриває фундаментальний конфлікт в основі проєкту xAI. Ілон Маск позиціонує Grok як «максимально правдивий» ШІ, що є альтернативою нібито «цензурованим» та «політкоректним» моделям від Google та OpenAI. Однак на практиці виявляється, що ця «правдивість» може бути упередженістю, що відображає особистий світогляд самого Маска.

Це підриває головну перевагу, яку декларує компанія. Замість об'єктивного інструменту для пошуку істини, Grok ризикує перетворитися на «Маска в коробці» — технологію, створену для поширення та легітимізації поглядів свого засновника.