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11 липня 2025, 18:00

Делегація ПУМБ взяла участь у Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі

10−11 липня 2025 року, Рим — У столиці Італії відбулася четверта Ukraine Recovery Conference (URC 2025) — міжнародна подія найвищого рівня, яка об'єднала політичних лідерів, представників бізнесу, фінансових інституцій, громадського сектору з України та всієї Європи задля координації зусиль з відновлення та модернізації України. Захід став платформою для важливих рішень, стратегічних домовленостей і презентації інноваційних ініціатив.

Як представники одного із найбільших українських банків у конференції взяли участь топменеджери банку ПУМБ, на чолі з Головою правління, Сергієм Черненко. Участь у події вкотре продемонструє багаторічну системну підтримку України з боку банку. У непростих умовах повномасштабної війни ПУМБ залишається одним із рушіїв відновлення економіки, підтримки соціальної стійкості та інтеграції України в європейську спільноту. Також у події взяли участь і ішні бізнеси групи SCM: Метінвест, ДТЕК, Лемтранс та UMGI.

Особливою подією конференції стала імерсивна інсталяція «НЕЗЛАМНА УКРАЇНА». Інсталяція запрошувала гостей у глибоку емоційну подорож, у якій зійшлися пам’ять, ідентичність і стійкість українського народу. Проєкт було реалізовано у співпраці Культурної асоціації BORISTENE, італійської студії SARAVÁ та українського центру цифрової спадщини Skeiron. Високі технології, естетика та наративна сила експозиції дозволили зафіксувати те, що війна намагається знищити, і що світ має захистити. Створення інсталяції профінансовано банком ПУМБ та групою SCM.

«Ця інсталяція — не просто технологічне досягнення. Це голос України. Голос нашої історії, нашої памʼяті, нашої боротьби та нашої нескореності. Через мистецтво, через емоції, через глибоку повагу до своєї спадщини ми розповідаємо світові, хто ми є і чому нас неможливо перемогти.

Ми вдячні нашим партнерам із Boristene, Skeiron і Sarava за цю неймовірну роботу. І дякуємо всім, хто поділяє віру в те, що українська культура — це також фронт, і вона заслуговує бути почутою в кожному куточку світу" — відмітив Сергій Черненко у своїй промові на відкритті інсталяції.

Серед інших гостей інстацію відвідав Президент України, Володимир Зеленський.

Також 10 липня в межах конференції заступник Голови правління ПУМБ Артур Загородников виступив із доповіддю на тему «Ukrainian Banks: Transformation, Competition & Leadership», у якій розповів про виклики, з якими стикаються українські банки через війну, та про необхідність забезпечення рівного доступу вітчизняних банків до міжнародних фінансових програм.

Участь ПУМБ у конференції стала черговим підтвердженням важливої ролі відповідального бізнесу в розбудові нової, сильної України.

Джерело: Мінфін
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