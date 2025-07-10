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10 липня 2025, 15:33

Українським біженцям у Німеччині хочуть скоротити соцвиплати: замість 563 євро на людину — 441 євро

Українцям, які звернулись у Німеччині за отриманням тимчасового захисту від війни після 1-го квітня 2025 року, платитимуть менше, ніж тим, хто прибув раніше. Про це ще навесні оголосили партії новоствореної урядової коаліції у Німеччині, пише DW.

Українцям, які звернулись у Німеччині за отриманням тимчасового захисту від війни після 1-го квітня 2025 року, платитимуть менше, ніж тим, хто прибув раніше.
Фото: depositphotos

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Скорочення виплат

Замість 563 євро на людину, як і безробітним німцям, новоприбулим українцям платитимуть 441 євро, що є прожитковим мінімумом у Німеччині для прохачів притулку з усього світу.

Утім, для втілення цих планів треба ухвалити зміни до цілої низки законів про соціальний захист і статус біженців, а також численних підзаконних актів, які ще треба узгодити на різних рівнях — від федерального до земельного і комунального.

Коли зменшаться виплати новоприбулим українцям

Коли набудуть чинності відповідні зміни, у Федеральному міністерстві праці і соціальних питань Німеччини не прогнозують.

«Міністерство веде підготовку до законодавчого процесу. Мета — якнайшвидше схвалити зміни на засіданні Кабінету міністрів», — відповіли у відомстві на запит DW.

Оскільки проєкти відповідних змін до законів ще навіть не надходили на розгляд Бундестагу, законодавчий процес, імовірно, триватиме ще не один місяць. Речник міністерства нагадав, що уряд не відмовляється від планів розділити українських біженців на дві групи.

Ті, хто був у Німеччині до 1 квітня 2025 року, отримуватимуть повний соціальний захист, а ті, хто прибув після — меншу суму, яку отримують і біженці з інших країн.

Джерело: Мінфін
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