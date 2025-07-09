США та ЄС змінюють стратегію щодо війни: коли будуть результати

Протягом останнього тижня відбулося декілька важливих зсувів у стратегіях (саме в стратегіях, а не тактиках) головних Акторів нашої війни. І ми переходимо від переговорів Вашингтон—москва до переговорів США-ЄС—КНР, переконаний політичний експерт Вадим Денисенко.

1. Трамп, схоже, усвідомив персональну роль путіна в зриві всіх можливих домовленостей. Для нас це може здатися банальним, але це тектонічний зсув. Трамп не мислить інституціями, а мислить виключно персоналіями. І путін перетворився з договороздатної на недоговорздатну людину, яка є джерелом усіх проблем. Більшість лідерів ЄС це зрозуміли трохи раніше.

2. Виходячи з цього, ми маємо ситуацію, при якій, з великою долею ймовірності, колективний Захід почне транслювати світові саме концепцію недоговорздатності путіна, який до того ж не може захистити своїх союзників. Насамперед ця ж теза транслюватиметься в росію та в російські еліти. Це не означає, що буде переворот. Це означає, що концепція «нет путина — нет россии», почне перетворюватися (для еліт) на «нет путина — у тебя есть будущее».

3. На сьогодні США мають дуже обмежений інструментарій для реального тиску на путіна. Я неодноразово писав, що закон Грема має доволі обмежені можливості (сьогодні має розпочатися розгляд). І він може реально запрацювати лише в тому разі, якщо буде досягнуто компромісу з Індією та Китаєм, які є головними споживачами російської нафти. По суті, цей закон — це не лише про росію, але насамперед про переговори США та Китаю.

4. На цьому тлі дуже важливою є заява Урсули фон дер Ляєн, що «Підтримка росії у повномасштабній війні проти України з боку Китаю є неприйнятною для Європейського Союзу. Це питання стане визначальним у відносинах між Пекіном і ЄС». Європа є ключовим торговим партнером КНР, і Китай продає в Європу на 305 млрд більше, ніж купує. Звичайно, ринок Китаю також дуже важливий, адже він складає 213 млрд євро. Європа дуже не хотіла б торгової війни з Китаєм на тлі рецесії в європейській економіці. Але ця заява — це початок довгих переговорів, де одним із питань є Україна.

5. Я неодноразово говорив, що ми є частиною великих переговорів США-ЄС, а від учора, схоже, де-факто, розпочався складний переговорний процес ЄС-Китай, і в нову фазу перейшли переговори Пекін-Вашингтон. І в усіх цих процесах Україна займає певне, але вагоме, місце. Я також неодноразово говорив, що ці переговори (насамперед ЄС-США) — ключові для завершення війни в Україні.

6. Щодо таймінгу — говорити складно. Раніше я вважав, що ці процеси почнуться в жовтні-листопаді. Зараз, завдяки тупості путіна, процеси дещо прискорилися. Але вони точно не будуть швидкими. Я вважаю, що перші результати ми побачимо не раніше кінця поточного року, хоча реальніше — лютий-березень 2026 року. Але я завжди намагаюся бути більше песимістом, ніж оптимістом, у таких прогнозах.

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7. Вчора МЗС презентував нову структуру міністерства і там немає окремого департаменту (управління) Китаю. Наша дипломатія продовжує робити вигляд, ніби Піднебесна — це не полюс світу, а просто велика важлива держава. Як на мене, це глибинна помилка.