Війна стримує інвесторів вкладатись в Україну, — директорка ЄБА

«Повна підтримка з нульовим бюджетом»

За словами Анни Дерев'янко, наразі міжнародні приватні кошти «сидять на паркані й чекають», попри загальний інтерес до українського ринку.

«Інтерес є, але він поки що не транслюється в гроші. У нас є жарт всередині команди й в бізнесі, що часто за кордоном ти чуєш: „You have full support with zero budget“ (Ви маєте повну підтримку з нульовим бюджетом)», — зазначила Дерев’янко.

Заклик не чекати на кінець війни

Водночас у ЄБА закликають іноземні компанії не чекати на завершення війни, а вже зараз шукати бізнес-моделі для роботи в Україні.

«Якщо ти реально розглядаєш Україну, тоді дивись, як тобі побудувати тут бізнес-модель так, щоб бути успішним вже зараз. Ми говоримо про такі сектори як оборонка, логістика, будівництво, система охорони здоров'я — актуальні для сьогоднішнього дня напрямки», — сказала вона.

Дерев'янко додала, що поступовий запуск програм страхування воєнних ризиків та наявність міжнародної публічної допомоги створюють умови для того, щоб перші компанії могли швидше заходити на український ринок.

Шлях до залучення інвестицій

На думку очільниці ЄБА, для залучення приватних інвестицій ключовим є побудова довіри з кожною окремою компанією. Вона наголосила на важливості чесної та прямої комунікації між керівництвом України та першими особами міжнародних корпорацій, а також на необхідності спільних зусиль влади та українського бізнесу в рамках економічної дипломатії.

Чому це важливо

ЄБА представляє інтереси великого міжнародного бізнесу в Україні. Оцінка Асоціації є тверезою та реалістичною оцінкою поточного інвестиційного клімату. Воно чітко фіксує головну проблему: існує розрив між словесною підтримкою та реальними фінансовими зобов'язаннями з боку приватного капіталу.