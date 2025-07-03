Банкінг без кордонів та комплаєнс-супроводження: як банки змінюють преміальне обслуговування

Банки скорочують присутність у Private Banking, але натомість активно розвивають преміальні послуги. Частково такий розворот пов'язаний з тим, що українці активно накопичують кошти в банках, і дедалі частіше потрапляють до категорії преміальних клієнтів. Як виглядає оновлений портрет VIP-клієнта та що пропонують банки в преміумсегменті, розповідає «Мінфін».

Чому збільшується кількість VIPів

Преміальний банкінг стає дедалі цікавішим напрямком для фінансових установ. Складна ситуація у країні змушує українців формувати фінансову подушку, а обмеженість в інвестиційних інструментах підштовхує нести відкладені кошти до банків. Як наслідок — на банківських рахунках активніше накопичуються кошти, відтак, роздрібні клієнти швидше «доростають» до преміального сегменту, а клієнти преміального — до Private Banking.

Банкіри констатують: за останні три роки кількість преміумклієнтів стабільно збільшується. В Ощадбанку, наприклад, у 2024 році приріст склав 64%.

За словами фінансистів, конкуренція за грошовитих клієнтів дуже висока, адже преміальний сегмент — один із найдохідніших у роздрібному банкінгу. Але такі бажані клієнти виставляють високі вимоги до сервісу, очікують не лише якісного банківського продукту, а й виняткового ставлення, швидкого реагування на проблеми, що виникають у користування банківськими продуктами, глибокої експертизи та довіри.

«Тому, преміальний банкінг — це сервіс, орієнтований на індивідуальний підхід, комфорт і довіру, де кожна фінансова потреба клієнта розглядається не як стандартна операція, а як окрема історія, із огляду на особисті пріоритети, стиль життя та майбутні цілі», — пояснює директор департаменту преміального банкінгу Ощадбанку Дмитро Соловйов.

Як отримати преміумстатус

Особливий статус клієнта в українських фінустановах насправді не так складно отримати. Для цього потрібно мати на рахунках певну суму коштів — зазвичай близько 1 млн грн.

Також преміальний пакет можна купити. Він може обходитися від 600 грн на місяць і більше, залежно від класу картки, на базі якої він реалізований, від передбачених у ньому кількості сервісів і послуг та якості їх надання.

Щоправда, банки часто надають можливість безкоштовного обслуговування, якщо виконуються певні умови. Наприклад, якщо щомісячна сума обігу готівки становить від 20 тис. грн, як-от в Креді Агріколь для пакета Sommelier, та в Райффайзені для пакета «Престиж». Або ж, якщо середньоденний залишок на рахунку не опускається за певну межу, скажімо, для пакета Sommelier це 150 тис. грн.

У будь-якому разі, навіть із огляду на всі витрати на обслуговування, пакети приносять більше переваг. Основна їх вигода для клієнта полягає у безкоштовних послугах, за які, зазвичай, доводиться доплачувати: персональний менеджер, бонусні програми, сервіси для подорожуючих, знижені комісії на операції з грошима тощо. Якщо правильно вибрати пакет і активно користуватися усіма наявними опціями, то, як стверджують банкіри, можна заощаджувати від 20 тис. грн і більше на рік.

Щодо профайлу преміального клієнта, за словами опитаних «Мінфіном» банкірів, за останніх три роки він не дуже змінився. Щоправда, трохи помолодшав: якщо раніше це були здебільшого люди 40−60 років, то тепер дедалі частіше серед них з’являються 30−35-річні. В іншому усе те саме: наявність великих заощаджень, здійснення транзакцій на тисячі гривень щомісяця, інтерес до інвестицій.

«Це також топменеджери й працівники з високим рівнем доходу, які використовують декілька продуктів банку. Їхні запити, безумовно, потребують індивідуального підходу та широкого переліку інструментів банкінгу, зокрема, управління капіталом», — доповнює директорка департаменту розвитку преміумбанкінгу Креді Агріколь Україна Єлизавета Тимошенко.

Серед основних запитів заможних клієнтів, окрім, безумовно, надійності фінустанови, банкіри виділяють такі:

обслуговування за кордоном;

сімейний банкінг;

персоналізоване обслуговування з акцентом на управлінні активами, інвестиційних стратегіях, фінансовому та спадковому плануванні, податковій оптимізації.

Топ-5 преміальних карток із привілеями

На українському ринку у преміумсегменті працює близько двох десятків банків. 18 із них боролися за першість у номінації «Найкраща преміальна картка» на одній із найповажніших галузевих премій у банківському секторі — FinAwards 2025. «Мінфін» проаналізував пропозиції 5 фінустанов, які були визнані найкращими у цій номінації.

Цілком зрозуміло, що банки помітно наростили підтримку своїх клієнтів за кордоном, розширили послуги для тих, хто подорожує, збільшили кількість партнерських програм і кешбеки, а також акцентували увагу на інвестиційному напрямку. Крім того, більшої ваги набирають дистанційні канали обслуговування, а консьєрж-сервіс та персональний менеджер стають незамінними помічниками статусному клієнтові у дедалі ширшому колі питань.

Пропозиції банків, які посіли перші 5 місць у номінації «Найкраща преміальна картка» FinAwards 2025

Банк/назва продукту Вартість випуску, грн Обслуговування, грн на місяць та/або на рік Комісія за зняття коштів Перекази з карткового рахунку Основні переваги АТ «Креді Агріколь Банк"/Карткова пакетна пропозиція «Sommelier» 1 000 — для загального переліку клієнтів;

0 — для клієнтів, що обслуговуються в рамках Зарплатних проєктів, підприємців, ІТ-підприємців 1 000 — щомісячна плата;

10 000 — річна плата Для загального переліку клієнтів:

у банкоматах банку: 35 000 грн/міс. — безкоштовно, більше — 0,8%+10 грн за транзакцію; у банкоматах інших банків в Україні: 0,8% + 10 грн; у мережі закордонних банків: не тарифікується Для клієнтів із Зарплатних проєктів, пенсійно-соціальних та ІТ-підприємців: у банкоматах банку та закордонних банків: не тарифікується; у мережі інших банків України: 35 000 грн/міс. безкоштовно, більше — 10 грн за транзакцію 1% — за списання власних коштів при переказі Р2Р з картки через сервіси інших банків; 2,5% — за списання кредитних коштів при переказі Р2Р з картки через сервіси інших банків; 2%, щонайменше 50 грн — безготівковий одноразовий переказ коштів на рахунки третіх осіб та власні рахунки, переказ у відділенні *Персональний менеджер 24/7. *Можливість оформити безкоштовно 4 додаткових картки. *Консьєрж-сервіс для себе та довіреної особи. *Lounge Key (+1 гість безкоштовно). *Travel Experiences (безкоштовно, без виконання додаткових умов): Fast Track, відвідування бізнес-залів аеропортів світу, знижки в ресторанах аеропортів, трансфер до аеропорту і назад, сервіс Meet&Greet на київському вокзалі. *Ексклюзивні винні заходи, запрошення на закриті дегустації та спеціальні пропозиції від партнерів. *5,5% — нарахування на залишок. *Доставка карток за кордон. 0 — за умови обігу від 20 000, або середньоденному залишку від 150 000 АТ «Ощадбанк"/Mastercard World Elite у тарифному пакеті MORE 0 0 — неіменна або цифрова картка 9 000 грн/рік або 900 грн щомісячно — іменна картка В банкоматах України: 50 000 грн/місяць — 0, понад ліміт — 1% від суми; у касах відділень банку з карткою — 0; за кордоном — 10 000 грн/місяць — 0, понад ліміт — 1,5 % від суми + 35 грн Через Мобільний Ощад/ІПТ/АТМ — 0; На картки Ощадбанку, за номером телефону та на картки інших банків: 50 000 грн/місяць — безкоштовно, понад ліміт — 1% від суми; За довільними реквізитами на рахунки в інших банках: через додаток — 0,5% від суми платежу (min 5 грн — max 500 грн) *Персональний менеджер 24/7. *Можливість оформити безкоштовно одну додаткову картку. *Консьєрж-сервіс. *Lounge Key (доступ до бізнес-залів у 1 300 аеропортах світу). *Travel Experiences: Fast Track, знижки в ресторанах аеропортів, трансфер до аеропорту і назад, знижки на прокат авто, сервіс Meet&Greet на київському вокзалі. *Безкоштовна річна підписка Megogo. *Від 3% до 6% — нарахування на залишок на мобільних заощадженнях. *Бонусні програми — спеціальні пропозиції та реальні знижки від партнерів за накопичені бали. Приватбанк/Пакет Premium MAX із преміальною карткою Visa Infinite Premium та World Elite 0 600; 0 — за наявності витрат від 50 000 грн/міс. У всіх банкоматах України, а також у касі відділень банку: власні — 1%, кредитні — 3% від суми; за кордоном: власні — 2%, кредитні — 3%. На картку «Універсальна"/"Універсальна Gold»: власні — 0, кредитні — 3%. На Картку для виплат: власні — 0,5% (max 50 грн), кредитні — 3,5%. На картку будь-якого банку України (P2P): власні кошти — 0,5% (min 5 грн); кредитні кошти — 0,5% (min 5 грн) + 3%; На картку закордонного банку — 1% (min 50 грн) *Персональний банкір. *Можливість оформити до 5 преміальних карток. *Консьєрж-сервіс. *Знижку 15% на послуги лабораторії «Діла». *Юридична підтримка. *Кешбек від 10 до 50 євро за розрахунки у партнерів програми. *Повний набір елітних послуг для тих, хто подорожує: знижки на оренду авто, готелів, Lounge Key, FastTrack тощо. *Пільговий період на кредитні кошти до 55 днів. *PrivatPay — власний гаманець для зручних оплат. монобанк/картка IRON BANK 2 000 750 — щомісяця 0,9% — власні кошти, 3% — кредитні кошти. Зняття готівки за кордоном — до 10 000 грн в місяць — без комісії. Понад 10 000 грн на місяць — 2% від суми. На картку або рахунок фізособи у monobank: власні — 0, кредитні — 3,5%. На картку будь-якого банку України (P2P): власні — 0, кредитні — 3%. На картку закордонного банку: власні — 4% від суми, але не менше 30 грн; кредитні — 3% від суми, але не менше 50 ₴ *Консьєрж-сервіс 24/7. *Можливість випуску додаткової віртуальної картки безкоштовно, але не більше 3-х штук за рік. Далі ціна 100 грн за кожну. *Fast track у зонах вильоту у понад 100 аеропортах. *Повний набір елітних послуг для тих, хто подорожує: знижки на оренду авто, готелів, Lounge Key, FastTrack тощо. *Пільговий період на кредитні кошти до 31 дня. *Унікальна програма кешбеку — «милі». *Доступ в Disneyland Paris та екскурсії на спеціальних умовах Райффайзен банк/Пакет послуг «Престиж» 0 650 0 — при здійсненні платежів від 20 000 грн/місяць Безкоштовно у всьому світі Безкоштовно Р2Р-перекази в системі інтернет-банкінг «Raiffeisen Online» на картки інших банків — 0,5% (min 5 грн) *Консьєрж-сервіс із чат-ботом. *Персональний менеджер у комфортних преміумофісах. *До п'яти карток Visa Signature5 — без комісії. *Fast Track, DragonPass та інші аеропортові сервіси у понад 30 аеропортах світу. *Програма лояльності Кешбек від Райфу. *Послуга Телемедицина

Банкінг без кордонів

Можливість обслуговування за межами України, зі зрозумілих причин, залишається одним із головних запитів статусних клієнтів. Тому більшість банківських преміумпропозицій містять відповідні опції. Так, в Ощадбанку повідомляють, що стати клієнтом фінустанови, потрапити до VIP-клубу й скористатися практично будь-якою послугою, наприклад, відкрити депозит або придбати військові облігації, можна повністю дистанційно.

Відкрити з будь-якої точки світу рахунок онлайн і отримати повний контроль над своїми фінансами за допомогою мобільного застосунку дає змогу своїм клієнтам також Креді Агріколь Україна. Щобільше, фінустанова впровадила доставку карток у понад 220 країн світу.

Не менш актуальне питання для власників статусних пакетів — умови зняття готівки в інших країнах. Багато банків ще з початку війни встановили на цю послугу нульові тарифи. Серед таких — Райффайзен, Креді Агріколь, Ощадбанк та monobank — за межами України без комісій дозволяють зняти тільки 10 тис. грн на місяць, за все, що понад, — стягуватимуть 1,5 % від суми + 35 грн та 2% відповідно. У Приваті послуга платна — 2% від суми, якщо знімати власні кошти, і 3% — кредитні.

«Водночас клієнтам банку зручніше та вигідніше розраховуватися карткою, адже так вони можуть отримувати кешбек та бонуси в межах програми Mastercard», — зауважила директорка департаменту розвитку преміумбанкінгу Креді Агріколь Україна.

На новий рівень вийшла підтримка персонального менеджера. У зв’язку із посиленням фінансового моніторингу та комплаєнсу, тепер він має повністю розумітися на всіх вимогах і допомагати клієнту під них підлаштовуватися. Креді Агріколь забезпечує таку підтримку навіть за кордоном.

«У Польщі, куди під час повномасштабної війни мігрувало багато українців, персональні менеджери Креді Агріколь Україна з іноземними колегами допоможуть преміумклієнтам зібрати документи, організувати зустріч і, якщо потрібно, запропонують послуги англомовного менеджера. Такий сервіс можна отримати у 400 відділеннях банку в Польщі. Серед широкого переліку я би виокремила унікальну послугу підтримки персонального менеджера під час проходження клієнтом комплаєнс-перевірки», — підкреслила Єлизавета Тимошенко.

Підтримка в подорожах

Попит на преміальні картки із тревел-сервісом за кордоном залишається високим, констатують банкіри. А важка дорога актуалізує попит на лаунжі та швидші зони обслуговування. З цієї причини у преміумпакетах фінустанов з’являється дедалі більше опцій для подорожуючих.

Наприклад, Креді Агріколь для забезпечення спокою клієнтів під час перебування за кордоном включив до преміальних пакетних пропозицій безкоштовне оформлення полісу міжнародного автострахування «Зелена картка». Також банк надав своїм клієнтам безкоштовний пакет для використання інтернету в роумінгу й спеціальні умови на оформлення збільшеного обсягу гігабайтів.

Загалом банкіри зауважують, що усі платіжні системи в Україні працюють над тим, щоб спростити шлях клієнта на кожному етапі подорожі — як в країні, так і поза її межами. Так, до списку країн додається дедалі більше напрямів із послугами «фаст-трек» — окремою чергою для проходження контролю безпеки в аеропортах. Також у пропозиціях для статусних клієнтів доступні інші послуги, які роблять подорож і перебування за кордоном комфортнішими: лаунж-зони, знижки в ресторанах аеропортів, трансфер до аеропорту і назад, дисконти на оренду авто і проживання в готелях та багато інших.

Інвестиційний вектор

Попри війну, банки продовжують розвивати інвестиційні інструменти, адаптуючись до потреб клієнтів і регуляторних обмежень. Зокрема, ставку на інвестиційний напрям зробив Ощадбанк. Банк вже надає клієнтам інвестиційні послуги, що включають огляд фінансових ринків та консультації щодо формування інвестиційного портфеля.

«Ми працюємо над впровадженням послуг фінансового планування та створення індивідуальних інвестиційних стратегій. Плануємо розвивати цей напрям за прикладом провідних іноземних інвестиційних банків», — розповів «Мінфіну» директор департаменту преміального банкінгу Ощадбанку Дмитро Соловйов.

Креді Агріколь також визначає інвестиційний напрямок як пріоритетний. У банку вже не перший рік впроваджено концепцію сімейного банкінгу. Такий підхід передбачає комплексне обслуговування особистих, сімейних та бізнес фінансів клієнта в одного портфельного менеджера банку. Для клієнтів це зручно. А для менеджера, знаючи родину, всіх її членів, дає змогу надавати набагато корисніші поради й передбачати їхні потреби на майбутнє.

Крім того, міжнародна група Credit Agricole представлена в 46 країнах і має у своїй структурі Amundi — компанію з управління активами, Indosuez Wealth Management тощо.

«Нашим клієнтам, у яких є заощадження на рахунках за кордоном, ми можемо порадити найкращі рішення із переліку послуг декількох інвестиційних фондів, котрі мають різні ризик-профілі та формують свої портфелі як з акцій, так і боргових цінних паперів. Наша стратегія розвитку — бути для клієнтів не просто радником у банківських справах, а надійним партнером у всіх життєвих ситуаціях, чи пов’язаних із інвестиціями, чи в юридичних питаннях, чи навіть lifestyle», — говорить Єлизавета Тимошенко.

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Перспективи преміумбанкінгу в Україні

Експерти переконані, що банки, у будь-якому разі, продовжуватимуть розвиток послуг та сервісів для преміумклієнтів.

Серед ключових напрямів розвитку преміального обслуговування фінансисти виділяють такі:

Розширення інвестиційних сервісів та переліку інвестиційних продуктів

«Надалі розвиватиметься інвестування в корпоративні облігації та цінні папери інвестиційних фондів, що інвестують в нерухомість та землю в Україні. Також є великий відкладений попит на інвестиції в цінні папери іноземних емітентів. Наразі частка українців, які інвестують в цінні папери (звісно, насамперед в ОВДП), становить менше 1% населення України. Тому є значний потенціал зростання за цим показником», — зауважує Дмитро Соловйов.

Цифровізація преміального банкінгу

Фінансисти розвиватимуть мобільні інвестиційні сервіси: світовий тренд — інвестування через мобільні застосунки, тому попит на цифрові інвестиційні послуги лише зростатиме.

Впровадження додаткових преміальних сервісів та партнерських програм

Окрім банківських послуг, преміум-клієнти високо цінують ексклюзивні привілеї, що покращують їх повсякденне життя. Наприклад, користувачі преміальних карток Ощаду отримали доступ до таких корисних сервісів, як річна підписка на Megogo, послуги допомоги в дорозі та Sheriff SOS. Із преміальною карткою Ощаду клієнти отримали знижки в ЦУМ та Marco Concert.

Пакетна пропозиція «Sommelier» від Креді Агріколь Україна дає унікальну можливість клієнтам отримувати запрошення на закриті дегустації вишуканих вин світу.

А власникам картки IRON BANK від monobank відкриває доступ до Disneyland Paris та екскурсій на спеціальних умовах.

Загалом преміумбанкінгу на українському ринку пророкують великі перспективи, але наскільки інтенсивно він розвиватиметься — це насамперед залежить від перебігу подій на фронті, інтенсивності обстрілів інфраструктури та загальної економічної ситуації у країні.