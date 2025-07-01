Приватбанк запустив онлайн відкриття рахунків підприємств та компаній

Приватбанк запустив для українських підприємств і компаній відкриття рахунків юридичних осіб онлайн на сайті банку. Про це повідомив член правління Приватбанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

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Що це значить

Відтепер юрособи можуть відкрити свій рахунок у банку без відвідування відділень. Перші три місяці обслуговування рахунку юридичних осіб, відкритих онлайн — без абонплати.

Як відкрити рахунок

Щоб відкрити рахунок бізнесу в Приватбанку онлайн, керівнику компанії достатньо подати заявку на сайті за посиланням pb.ua/jur, вказати інформацію про підприємство та бізнес, завантажити необхідні документи, підписавши хмарним КЕП директора (як фізичної особи) чи хмарним КЕП юрособи.

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Якщо директор ще не має цифрового підпису, його можна зробити швидко та безкоштовно в Приват24.

Після отримання заявки, фахівці банку перевірять документи, за потреби підкажуть, що варто змінити і одразу після відкриття рахунку надішлють його реквізити.

А далі — реєстрація в «Приват24 для бізнесу» та доступ до всіх послуг Приватбанку.