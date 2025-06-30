Приватбанк продасть портфель «безнадійних» кредитів на 5,2 мільярда гривень

Державний Приватбанк виставить на продаж портфель «безнадійних» споживчих кредитів загальною номінальною вартістю 5,2 млрд грн. Рішення про продаж було затверджено Наглядовою радою банку в червні 2025 року в рамках виконання вимог Уряду та НБУ щодо скорочення проблемної заборгованості державних банків. Про це у понеділок, 30 червня, повідомила пресслужба Приватбанку.

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Що саме продається

На аукціон виставляється право вимоги за портфелем, що включає понад 658 тисяч беззаставних споживчих кредитів. Усі вони були раніше визнані банком безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів. Портфель включає як тіло кредитів, так і нараховані відсотки.

У банку особливо наголосили, що з портфеля для продажу виключені всі кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані особи, а також мешканці територій активних бойових дій або тимчасово окупованих територій.

Умови аукціону

Продаж відбудеться через державну платформу ДП СЕТАМ, а торги мають завершитися до 30 липня 2025 року. Сума у 5,2 млрд грн є початковою ціною лоту. Аукціон проходитиме в кілька етапів, зокрема з автоматичним поступовим зниженням стартової ціни. Мінімальна вартість, за яку може бути проданий лот, становить 1,2% від його початкової ціни.

Для контексту, банк додав, що станом на кінець 2024 року рівень непрацюючих активів у його «чистому» кредитному портфелі (не пов’язаному з колишніми власниками) становив 4,9%.