Coinbase запускає обгорнуті токени Cardano та Litecoin: що нового на крипторинку

Coinbase запускає обгорнуті токени Cardano та Litecoin на Base

Криптовалютна біржа Coinbase розширює свою пропозицію, представивши два нові обгорнуті токени: cbADA та cbLTC. Вони вже доступні в мережі другого рівня компанії під назвою Base.

cbADA та cbLTC є обгорнутими версіями криптовалют Cardano (ADA) та Litecoin (LTC) відповідно. Це означає, що кожен такий токен повністю забезпечений еквівалентною кількістю відповідних монет, які зберігаються на рахунках біржі.

Наразі в мережі Base випущено 11 305 cbLTC та 2,9 мільйона cbADA. Раніше Coinbase вже запустила на Base обгорнуті версії біткоїна, XRP та Dogecoin, що є частиною стратегії біржі з об'єднання децентралізованих фінансів (DeFi).

Такий підхід — коли необхідна кількість Cardano та Litecoin блокується на платформі Coinbase, а потім випускаються обгорнуті токени в мережі Base — дозволяє використовувати ці активи в протоколах екосистеми Base.

Серед таких протоколів — децентралізовані біржі Aerodrome та Uniswap, а також платформи для кредитування Aave, Compound та Morpho. Це розширює можливості для користувачів, надаючи їм доступ до більшої кількості активів у рамках DeFi-проєктів на Base.

Суд відхилив спільне клопотання Ripple і SEC щодо зменшення штрафу

Суддя Аналіса Торрес відхилила спільне клопотання компанії Ripple та Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо зменшення штрафу та скасування судової заборони. Це рішення стосується однієї з найрезонансніших судових справ у криптоіндустрії.

Клопотання було подано у квітні цього року. Раніше SEC вимагала заборонити діяльність Ripple, пов'язану з випуском цінних паперів, мотивуючи це тим, що компанія може продовжити «потенційно незаконну практику».

«Це не змінилося. І все ж сторони стверджують, що в інтересах суспільства — зменшити штраф на 60% і скасувати заборону, накладену менш як рік тому», — йдеться в постанові судді Торрес.

Суддя зазначила, що Ripple та SEC не навели «виняткових обставин», які могли б переважити суспільний та державний інтерес. Проте, сторони мають можливість відкликати свої апеляції або подати нове клопотання.

Нагадаємо, у грудні 2020 року SEC звинуватила Ripple у порушенні закону про цінні папери через продаж токенів XRP. Ця справа привернула значну увагу у криптоспільноті.

У серпні 2024 року суддя Торрес винесла рішення про накладення штрафу в розмірі $125 мільйонів на Ripple.

19 березня 2025 року SEC відкликала апеляцію проти Ripple, а через тиждень компанія також відмовилася від зустрічної скарги.

Фонд з ОАЕ інвестує $100 мільйонів у токени World Liberty Financial, ставши найбільшим власником активу

Інвестиційна компанія Aqua1 Foundation оголосила про масштабну купівлю токенів World Liberty Financial (WLFI) на суму $100 млн. Ця значна інвестиція зробила Aqua1 Foundation найбільшим утримувачем активу, обійшовши засновника Tron Джастіна Сана, який раніше вклав у проєкт $30 млн.

Сторони назвали цю угоду стратегічною ініціативою, спрямованою на розвиток децентралізованої фінансової інфраструктури (DeFi).

Згідно із заявою, залучені кошти будуть використані для запуску рішень у сфері токенізації реальних активів (RWA), інтеграції стейблкоїнів та розвитку інструментів Web3.

За словами засновника Aqua1 Дейва Лі, ця угода стане частиною переходу до «нової архітектури глобального капіталу».

«Екосистема WLFI USD1 і конвеєр RWA втілюють у собі можливість структурного повороту вартістю в трильйон доларів, яку ми прагнемо реалізувати», — заявив Лі.

Представники World Liberty Financial, своєю чергою, зазначили, що співпраця з Aqua1 підтверджує правильність глобального плану фінансових інновацій компанії. На їхню думку, партнерів об'єднує спільна місія — «принести цифрові активи масам».

У Сенаті США призначили голосування щодо законопроєкту про крипторинок на вересень

Сенат США готується розглянути законопроєкт, який має визначити структуру криптовалютного ринку. Голосування у Банківському комітеті заплановано на вересень 2025 року. Про це стало відомо під час пресконференції за участю сенаторів Сінтії Ламміс, Тіма Скотта та виконавчого директора Ради президента з цифрових активів Бо Хайнса.

За словами учасників, проєкт цієї законодавчої ініціативи має бути готовий у вигляді чернетки до серпневої перерви в Конгресі.

Крім того, адміністрація президента США Дональда Трампа активно просуває ідею стратегічного накопичення біткоїна. Хайнс підтвердив, що процес створення необхідної інфраструктури для такого резерву вже триває.

Хоча березнева виконавча постанова Трампа не зобов'язує Міністерство фінансів публікувати звіт щодо наявних урядових біткоїнів, адміністрація може добровільно оприлюднити таку інформацію.

«Адміністрація захоплена ідеєю накопичення більшої кількості біткоїнів нейтральними для бюджету способами», — заявив Хайнс, що може свідчити про намір уряду діяти обережно, не збільшуючи дефіцит чи державний борг.

Учасники пресконференції також вкотре закликали Палату представників терміново ухвалити законопроєкт «Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins» (GENIUS Act), який стосується регулювання стейблкоїнів, щоб його можна було передати на підпис президенту.