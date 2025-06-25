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25 червня 2025, 12:15

«Обмін для ЗСУ» та патріотичні ініціативи: чим прикриваються криптошахраї

В Україні стрімко зростає кількість шахрайств на криптовалютному ринку. Нові схеми дедалі частіше маскуються під «патріотичні ініціативи»: «обмін лише для військових», «спеціальна пропозиція для ЗСУ» або «швидкий обмін без верифікації — тільки сьогодні». За цими гаслами часто ховаються організовані злочинні схеми, завдяки яким у споживачів цих послуг не лише крадуть криптовалюту, але й наражають їх на ризики кримінального та податкового переслідування.

В Україні стрімко зростає кількість шахрайств на криптовалютному ринку.

Про це йдеться у статті впливового видання «Економічна правда» та криптообмінного сервісу ObmenAT24, опублікованій у межах спільного спецпроєкту «Говорить крипта».

Як пояснюють експерти ObmenAT24, подібні схеми працюють за класичною психологічною моделлю терміновості та довіри. Шахраї заманюють користувачів, створюючи ілюзію обмеженої пропозиції з емоційним акцентом: нібито обмін проводиться виключно для військовослужбовців, родин переселенців або на потреби армії.

«Схема з курсом особливо небезпечна для новачків крипторинку, які ще погано орієнтуються в екосистемі криптосервісів. На неї в погоні за більшим прибутком або можливістю здійснити швидкий обмін без перевірок попадаються і досвідчені криптогравці. Гроші зникають миттєво і без найменших шансів на повернення — шахраї працюють, не залишаючи юридичних слідів та заплутуючи технічні сліди, за якими їх можна відстежити чи ідентифікувати», — попереджають фахівці ObmenAT24.

Ще небезпечнішими є випадки, коли шахраї здійснюють P2P-операції із залученням третіх осіб. Зокрема, аферист може створити ордер на купівлю криптовалюти, оплативши його з рахунку сторонньої людини, яка навіть не підозрює, що стала частиною злочинної схеми. У результаті продавець крипти — жертва шахрая — отримує кошти, які пізніше виявляються викраденими або незаконно використаними. Такі операції нерідко призводять до блокування рахунків, викликів до правоохоронних органів і навіть кримінальних проваджень.

«Криптообмін з P2P багатьом здається привабливим і безпечним варіантом через репутаційні рейтинги користувачів P2P-платформ і вбудовані на них гарантії та захист. Проте саме це створює ілюзію безпеки, чим користуються шахраї», — зазначають експерти ObmenAT24.

Свою діяльність криптошахраї часто маскують завдяки начебто офіційним листам від податкової чи правоохоронних структур, а діалоги з жертвами можуть вести згенеровані штучним інтелектом аватари, яких важко відрізнити від людей. Інші пастки чатують на неуважних користувачів у рекламній видачі пошукових систем та у соцмережах.

Фахівці застерігають: у гонитві за вигідним курсом чи швидкою угодою без перевірок користувачі часто нехтують базовими правилами безпеки. Саме тому ObmenAT24 як один із найпопулярніших в Україні криптообмінних сервісів закликає користуватись лише офіційними каналами взаємодії, перевіряти сайти, домени та реквізити перед кожною операцією.

Сервіс працює в Україні з 2016 року та підтримується міжнародною компанією з реєстрацією в ОАЕ. Географія операцій ObmenAT24 охоплює понад 30 міст України та 40 столиць світу, а його репутація підтверджена високими рейтингами на криптоплатформах і престижними галузевими відзнаками FinAwards'25, PaySpace Magazine Awards'24 та рекомендаціями провідних фінансових платформ. Платформа ObmenAT24 має більш ніж мільйон клієнтів, підтримує понад 3500 комбінацій обміну криптовалют і фіату, а її середньодобові резерви сягають еквіваленту $700 тис.

Усі угоди фіксуються в момент зарахування криптовалюти на гаманець обмінника, що гарантує захист від волатильності ринку. А завдяки відсутності необхідності проходження складних KYC-процедур сервіс дозволяє швидко та безпечно здійснювати обміни онлайн і з використанням готівки.

«Уважність, обачність і ґрунтовна перевірка перед кожною дією — найбільш ефективна зброя проти шахраїв. Краще витратити 5 хвилин на перевірку, ніж втратити усі заощадження», — наголошують в ObmenAT24

Джерело: Мінфін
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