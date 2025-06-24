Mastercard запускає новий стейблкоїн FIUSD

Платіжний гігант Mastercard та одна з провідних фінтех-компаній світу Fiserv поглиблюють співпрацю для інтеграції нового стейблкоїна FIUSD у глобальну платіжну мережу. Метою партнерства є прискорення масового впровадження та розширення можливостей використання стейблкоїнів для їхніх спільних клієнтів по всьому світу. Про це 24 червня йдеться у спільному пресрелізі компаній.

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Що таке FIUSD і де його можна буде використовувати

FIUSD — це новий програмований токен, створений на основі технології блокчейн. Завдяки інтеграції з глобальною мережею Mastercard, люди та бізнеси зможуть використовувати цей новий цифровий актив для розрахунків у понад 150 мільйонах торгових точок по всьому світу.

Основні напрямки співпраці

Партнерство Mastercard та Fiserv буде зосереджено на кількох ключових напрямках для вирішення реальних завдань. Компанії планують забезпечити простий та зручний обмін коштів між традиційними (фіатними) валютами та токеном FIUSD.

Крім того, вони працюватимуть над тим, щоб продавці могли отримувати оплату за свої товари та послуги безпосередньо в FIUSD, незалежно від того, як розраховується покупець. Також планується випуск платіжних карток, прив'язаних до балансу в стейблкоїнах, що дозволить здійснювати покупки в будь-якій точці, де приймають Mastercard.

Що таке стейблкоїни і навіщо вони потрібні платіжним гігантам

Стейблкоїни — це особливий тип криптовалют, вартість яких «прив'язана» до стабільного базового активу, найчастіше до однієї з провідних світових валют, як-от долар США. На відміну від біткоїна чи ефіріуму, ціна яких може різко коливатися, стейблкоїни (наприклад, USDT, USDC) створені для підтримки стабільної вартості, зазвичай у співвідношенні 1:1 до долара.

Вони поєднують у собі переваги двох світів: стабільність традиційних грошей та переваги технології блокчейн (швидкі, дешеві, глобальні та програмовані транзакції).

Платіжні гіганти, як-от Mastercard та Visa, розглядають стейблкоїни як наступний етап еволюції цифрових платежів. Інтегруючи їх у свої мережі, вони можуть запропонувати клієнтам нові можливості: прискорити та здешевити міжнародні перекази, увімкнути нові види автоматизованих платежів та залишитися конкурентоспроможними у боротьбі з новими фінтех-стартапами.