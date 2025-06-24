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24 червня 2025, 12:30

Соціальна відповідальність у дії: як компанія LEROY MERLIN допомагає відновлювати Україну

Французька компанія LEROY MERLIN, яка працює в Україні з 2008 року, у складний період повномасштабної війни взяла на себе зобов’язання не лише зберігати бізнес, а й підтримувати людей.

Французька компанія LEROY MERLIN, яка працює в Україні з 2008 року, у складний період повномасштабної війни взяла на себе зобов’язання не лише зберігати бізнес, а й підтримувати людей.
Компанія ЛЕРУА МЕРЛЕН допомагає відновлювати Україну. Фото пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

У 2022 році ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна заснувала благодійний фонд Solidarity, який зосередив свою діяльність на трьох основних напрямах: відновлення зруйнованого житла та соціальної інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів; облаштування тимчасових прихистків для людей, які втратили житло, а також підтримка у створенні реабілітаційних центрів.

Інклюзивне майбутнє: підтримка людей з інвалідністю

Фонд Solidarity, зокрема, зосередив увагу на допомозі людям з інвалідністю, які постраждали внаслідок війни. До цього кроку керівника фонду Матьйо-Марі Ардена підштовхнув особистий досвід: він уже багато років мешкає в Києві неподалік Інституту травматології та ортопедії і майже щодня бачить молодих пацієнтів закладу, яким складно пересуватися.

«Це наслідки війни, з якими потрібно працювати. Суспільство має адаптуватися до потреб людей з інвалідністю, а не навпаки» — наголошує Матьйо-Марі Арден.

Тож діяльність Фонду сфокусувалася на допомозі у створенні реабілітаційних центрів.

«Наш фонд спеціалізується на будівництві, ремонті, благоустрої — це саме те, що ми вміємо робити найкраще. Тож логічно, що ми можемо допомагати й з облаштуванням реабілітаційних центрів. Solidarity робить це зараз і продовжуватиме робити в майбутньому», — запевняє керівник фонду.

Вручення подяки голові фонду Solidarity Матьйо Марі-Ардену. Фото пресслужба Леруа Мерлен

Вручення подяки голові фонду Solidarity Матьйо Марі-Ардену. Фото пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

Сила єдності: як партнерство веде до успіху

Першим проєктом з облаштування реабілітаційного центру став TRINITY HUB, який надає допомогу людям з порушеннями зору та іншими видами інвалідності. Фонд допоміг відремонтувати приміщення та забезпечив усі необхідні умови для реабілітації та соціалізації пацієнтів.

Фахівці ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна на замовлення благодійного фонду Solidarity адаптували меблі для потреб людей з інвалідністю. Аналогічно організували й ванну кімнату — з поручнями та необхідним обладнанням для людей як із порушеннями зору, так і з комплексними порушеннями.

Реабілітаційний центр ТРІНІТІ ХАБ. Фото пресслужба Леруа Мерлен

Реабілітаційний центр ТРІНІТІ ХАБ. Фото пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

«Важливо, що цей простір також є наочним прикладом для батьків і рідних реабілітантів: тут можна побачити, як зробити власну квартиру інклюзивною без складних перебудов», — каже керівник фонду.

Фонд також допоміг відремонтувати та обладнати до інклюзивних потреб Tytanovi Rehab та РеабіЦентр. Причому кожен заклад надав конкретні критерії для адаптації, а майстри Леруа Мерлен Україна створили проєкти, що ідеально відповідали цим вимогам.

«Це масштабно, це потребує великих коштів, але це абсолютно необхідно. Адже в Україні катастрофічно не вистачає реабілітаційних центрів, тоді як буквально щохвилини зростає кількість людей, які потребують реабілітації», — зауважує Матьйо-Марі Арден.

За словами керівника Solidarity, фонд не працює на емоціях. Він обирає партнерів, які зможуть підтримувати проєкти в довгостроковій перспективі.

«Ми не зацікавлені в тому, щоб реалізувати гарний, проте нежиттєздатний проєкт. Натомість ми вкладаємо гроші для того, щоб допомагати людям на перспективу, скажімо, на 10 років, якщо це можливо», — наголошує керівник благодійного фонду.

Фото пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

Соціальна відповідальність як частина корпоративної культури

LEROY MERLIN активно долучається до відновлення України, інвестуючи ресурси, час та зусилля у відбудову житла, соціальної інфраструктури та підтримку вразливих верств населення. Це приклад того, як бізнес може бути рушієм позитивних змін у суспільстві, особливо у складні часи.

Окрема увага — підтримці працівників всередині компанії. У команду LEROY MERLIN повертаються співробітники, які захищали Україну на фронті. Компанія допомагає їм адаптуватися до мирного життя та роботи, враховуючи зміни, які сталися за цей час.

«Наші колеги повертаються до роботи, і ми робимо все можливе, щоб підтримати їх у цей перехід. Керівники команд допомагають з адаптацією, і ми щиро чекаємо на повернення всіх наших співробітників», — зазначає Анастасія Матіюк, HR-директорка ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна.

Масштаби допомоги LEROY MERLIN Україна у партнерстві з фондом Solidarity вражають. Разом вони реалізували кількадесят проєктів з відновлення житла та об'єктів соціальної інфраструктури, пошкоджених унаслідок бойових дій. Після масованих атак на енергетичну систему країни партнери оперативно передали понад пів тисячі портативних печей-обігрівачів у школи, лікарні та гуманітарні центри в шести постраждалих регіонах. Загальна сума допомоги у 2024 році сягнула 98,9 мільйона гривень.

LEROY MERLIN не чекає завершення війни, щоб діяти. Компанія вже зараз бере участь у відновленні житла, соціальної інфраструктури та створенні умов для гідного життя тих, хто цього потребує. У компанії наголошують: це не одноразова ініціатива, а послідовна робота, закладена в довгострокову стратегію.

Джерело: Мінфін
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