Інвестори переорієнтовують капітал з США до Європи через політику Трампа — Spiegel

Зміна інвестиційних потоків

Протягом останніх років американські ринки були головним магнітом для глобальних інвестицій, однак зараз ситуація змінилася.

Цю зміну підтверджують і цифри. За перші шість місяців 2025 року ключові фондові індекси Німеччини, Іспанії та Італії зросли на понад 10%, а німецький індекс DAX додав близько 16%. Водночас американські індекси показали дуже слабкий приріст — менше ніж 2%.

Непередбачуваність як головний ризик

Основною причиною такої переорієнтації інвестори називають непередбачувану політику Дональда Трампа, особливо його заяви щодо мит та торговельних конфліктів. Його схильність робити гучні погрози, а потім відмовлятися від них, призвела до появи у фінансових колах прізвиська «TACO» — абревіатури від «Trump Always Chickens Out» (Трамп завжди дає задню).

Саме ця непослідовність та неможливість спрогнозувати подальші кроки президента США створює атмосферу невизначеності, якої найбільше бояться фінансові ринки. На цьому тлі, за словами аналітиків, впевненість інвесторів у майбутньому Європи, навпаки, зростає.

Прогноз

Аналітики, опитані виданням, прогнозують, що тенденція до зменшення частки американських активів у портфелях інвесторів та підвищення інтересу до європейських ринків, імовірно, триватиме і в другій половині 2025 року.

Чому ринки бояться невизначеності більше, ніж поганих новин

Фінансові ринки здатні доволі ефективно «перетравлювати» погані новини. Наприклад, якщо компанія публікує слабкий фінансовий звіт, її акції падають до нового, нижчого рівня, що відображає нову реальність, і ринок стабілізується. Ризик у цьому випадку є зрозумілим та виміряним.

Невизначеність — це зовсім інше. Це ситуація, коли інвестори не можуть оцінити ані ймовірність, ані масштаб потенційних подій. Наприклад, чи будуть запроваджені мита? Якими вони будуть — 10% чи 50%? На які країни вони поширюватимуться? Неможливість прорахувати ці ризики робить інвесторів вкрай нервовими. У таких умовах багато з них обирають стратегію «спершу продавай, потім став питання».

Чому це важливо

Ця тенденція є серйозним ударом по багаторічній догмі про перевагу американського ринку, яку часто описували акронімом «TINA» (There Is No Alternative — Альтернативи немає). Політичний ризик у США став настільки високим, що інвестори почали активно шукати цю альтернативу і знаходити її в Європі.