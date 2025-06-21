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21 червня 2025, 15:05

Чверть ринку в тіні: Мінрозвитку та Mastercard об'єдналися для реформи автобусних перевезень

Міністерство розвитку громад та територій України та компанія Mastercard розпочинають співпрацю для реформування ринку автобусних перевезень. Головною метою партнерства є виведення з тіні значної частини ринку, впровадження сучасних цифрових сервісів та створення прозорої системи аналізу пасажиропотоків. Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

Міністерство розвитку громад та територій України та компанія Mastercard розпочинають співпрацю для реформування ринку автобусних перевезень.

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За оцінками Мінрозвитку, понад 25% ринку автобусних перевезень наразі перебуває в «тіні». Це означає, що кожен четвертий пасажир купує квиток через неофіційні канали, наприклад, у соціальних мережах з оплатою прямим переказом на картку водія чи посередника.

Для розв'язання цієї проблеми партнерство між Мінрозвитку та Mastercard зосередиться на трьох напрямках:

  • Впровадження цифрових сервісів для пасажирів та легальних перевізників.
  • Аналіз пасажиропотоків для розуміння реальної структури ринку.
  • Розробка інструментів для детінізації та створення рівних умов для всіх учасників.

«Наша мета — дати пасажиру можливість обирати лише легальні перевезення, а перевізнику — зручно керувати маршрутами та розвивати бізнес. Спільно з Mastercard ми працюватимемо над сучасними рішеннями для цієї сфери», — заявив заступник міністра Сергій Деркач під час зустрічі з керівництвом компанії.

Також у міністерстві презентували проєкт Transport Data Hub — єдиної платформи для збору та аналізу транспортних даних, яка має стати основою для формування державної політики у сфері пасажирських перевезень.

Джерело: Мінфін
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