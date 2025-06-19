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19 червня 2025, 15:32

Mastercard: 41% українців використовують цифрову картку у смартфоні без фізичного аналога

Українці продовжують активно користуватися цифровими фінансовими інструментами для оплат. Так, 61% опитаних оплачували покупки безконтактно цифровою карткою через смартфон чи інший гаджет з NFC у 2024 році — що на 21 в. п. більше, ніж у довоєнному 2021 році. Про це повідомляє пресслужба Mastercard.

Українці продовжують активно користуватися цифровими фінансовими інструментами для оплат.
Фото: Mastercard

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Кожен другий опитаний має оцифровану картку у своєму диджитал-гаманці, а 41% опитаних використовують цифрову картку, яка не має пластикового аналога.

Такими є результати щорічного дослідження MasterIndex, у рамках якого компанія Mastercard проаналізувала платіжні вподобання користувачів банківських послуг.

Цифровий банкінг змінює фінансові звички українців

Дев’ять із десяти опитаних користуються цифровим банкінгом — мобільними додатками банків або інтернет-банкінгом. Серед усіх послуг диджитал-банкінгу зокрема зростає популярність функції швидкого відкриття платіжної картки онлайн — таку картку минулого року відкрили понад чверть (26%) респондентів, користувачів цифрового банкінгу.

«Стійкий тренд популярності цифрових гаманців та безконтактних оплат свідчить про те, що Україна рухається в ногу з глобальними трендами. І сьогодні Україна стабільно входить в десятку світових країн за кількістю NFC оплат картками Mastercard у фізичних торгових точках», — підкреслює Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Банківські застосунки стають фінансовими помічниками українців. Користувачі хочуть бачити там не лише базові функції, а й інструменти для управління коштами: 36% потребують детальної аналітики доходів і витрат, 25% — порад з фінансового планування, а 18% — професійних консультацій з управління активами.

Зростає використання і довіра до цифрових банківських сервісів. Кожен другий користувач диджитал-банкінгу відкритий до повного переходу на цифрові канали для здійснення банківських операцій.

При цьому 70% з них готові зробити це у найближчі пів року, що на 12 в. п. більше порівняно з результатами опитування роком раніше.

Диджитал-шопінг та підтримка українських виробників

Онлайн-шопінг в Україні продовжує розвиватись. Серед респондентів, котрі купували в інтернеті у 2024 році (а це понад 90% опитаних), 59% робили це регулярно протягом місяця, що на 14 в. п. більше порівняно з довоєнним 2021 роком.

Водночас змінюються способи оплати онлайн-замовлень: частка тих, хто розраховується готівкою при отриманні, скоротилась до 36% (проти 43% роком раніше). Натомість цифрові розрахунки набирають обертів — кожен третій (33%) онлайн-покупець сплачував за покупки через цифрові гаманці при замовленні, а 41% — карткою через термінал при отриманні.

У фізичних точках продажу також переважають безготівкові розрахунки — їм надають перевагу 69% опитаних українців, тоді як лише 12% продовжують розраховуватись готівкою.

Примітно, що 60% респондентів зазначають, що стали частіше купувати товари українського виробництва протягом минулого року. Найпопулярнішими категоріями стали продукти харчування (82%), ліки (62%), одяг та взуття (43%) й товари особистої гігієни (41%).

Інноваційні методи оплат та персоналізація: чого очікують українці

Користувачі зацікавлені в інноваційних платіжних технологіях. Так, 23% опитаних хотіли б використовувати нові технологічні рішення для розрахунку в магазинах, як-от «scan and go», що дозволяє сканувати товари та здійснювати автоматичну оплату при виході з магазину.

Українці також виявляють значний інтерес до персоналізованих фінансових рішень: 51% опитаних хочуть отримувати персональні знижки та пропозиції на основі історії їхніх покупок. Це підтверджує зростання попиту на індивідуальний підхід у банківському обслуговуванні, що відповідає глобальним тенденціям.

Паралельно зростає усвідомлення важливості навчання дітей фінансової грамотності. Серед опитаних батьків, які мають дітей віком до 16 років, 37% зазначають, що їхні діти вже мають власні платіжні картки. Серед тих, чиї діти не мають карток, 65% планують відкрити їх у майбутньому.

Дослідження

Кількісне дослідження ставлення українців до безготівкових платежів проведено компанією InMind на замовлення Mastercard у березні 2025 року методом онлайн-опитування.

В опитуванні взяли участь 1 500 респонденти, власників банківських карток у віці 18−60 років, що проживають у містах із чисельністю населення від 50 тис. осіб на контрольованій Україною території.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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