Програма субсидій на оренду житла для ВПО наштовхнулася на «тіньовий» ринок — Мінсоцполітики

Реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зіткнулася з проблемою «сірого» ринку оренди. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», повідомляє «Мінфін» з посиланням на Інтерфакс-Україна.