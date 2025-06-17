Програма субсидій на оренду житла для ВПО наштовхнулася на «тіньовий» ринок — Мінсоцполітики

Реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зіткнулася з проблемою «сірого» ринку оренди. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», повідомляє «Мінфін» з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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«Сірий» ринок оренди як перешкода

«Ми запровадили європейську модель — субсидії на житло, але її реалізація, скажімо так, спіткнулася об те, що у нас сьогодні переважна більшість людей, які здають житло в оренду, роблять це в „сіру“, не декларують доходи, не сплачують податки», — пояснила Жолнович.

Умови отримання субсидії

Нагадаємо, можливість оформлення субсидії на оренду житла для ВПО запрацювала з 29 січня. Скористатися нею можуть переселенці, які:

виїхали з окупованих регіонів або зон бойових дій;

не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, або їхнє житло знищене/непридатне для проживання;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів;

вже орендують житло і витрачають на нього значну частину своїх доходів.

Важливо, що оформлення субсидії можливе лише за офіційно укладеними договорами оренди.

Міністр соціальної політики також зазначила, що якщо програма субсидій на оренду житла для переселенців не покаже очікуваної ефективності, кошти з неї будуть перенаправлені на інші, більш ефективні програми підтримки.