Ціни на нафту підскочили на 13% після ударів Ізраїлю по Ірану

Ціни на нафту зросли на 13% на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході після повідомлень про ізраїльські удари по Ірану. Це викликало побоювання з приводу масштабної війни в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти, повідомляє «Мінфін» з посиланням на Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Стрімке зростання цін та реакція ринків

Вартість нафти марки Brent перевищила $78 за барель, зафіксувавши найбільший внутрішньоденний приріст з березня 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Золото виграло від цієї ситуації — інвестори кинулися в безпечні активи, і його ціна зросла на 1,7%, майже досягнувши рекордного рівня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що атаки були спрямовані на ядерну програму та військові об'єкти Тегерана, і триватимуть до усунення загрози. Іран, своєю чергою, пообіцяв жорстку відповідь, а верховний лідер Аятолла Алі Хаменеї заявив про загибель кількох командирів та вчених.

Ризики для поставок та вплив на світову економіку

«Ми знову опинилися в умовах високої геополітичної невизначеності. Через це нафтовий ринок перебуває в напрузі, і йому доводиться враховувати більшу надбавку за ризик можливих перебоїв з поставками», — пояснив Воррен Паттерсон, керівник відділу товарних стратегій ING Groep NV.

Швидке зростання цін на нафту звело нанівець втрати з початку року, які були спричинені підвищеною глобальною торговою напруженістю та рішенням ОПЕК+ відновити законсервовані потужності швидше, ніж очікувалося.

Цього тижня JPMorgan Chase & Co. попередив, що ціни на нафту можуть досягти $130 за барель за найгіршого сценарію розвитку подій на Близькому Сході.

Іранське телебачення повідомило, що поблизу нафтопереробного заводу в Тебризі було помічено дим, хоча Національна іранська нафтопереробна та розподільча компанія заявила, що атаки не завдали жодної шкоди нафтопереробним підприємствам та резервуарам для зберігання нафти, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

Стійке зростання цін на енергоносії може підсилити світову інфляцію, ускладнюючи завдання, що стоять перед керівниками центральних банків, зокрема перед Федеральною резервною системою США, оскільки політики долають наслідки торговельної війни, яку очолюють США.

Хоча головним занепокоєнням ринку буде можливість переривання поставок у міру ескалації бойових дій, члени ОПЕК+, включно з де-факто лідером групи Саудівською Аравією, все ще мають значні вільні потужності, які можна активувати. Крім того, Міжнародне енергетичне агентство може скоординувати випуск екстрених запасів, щоб спробувати заспокоїти ціни.

Мукеш Сахдев, керівник відділу ринків сировинних товарів — нафти в Rystad Energy A/S, зазначив, що «вільні потужності ОПЕК+ потенційно можуть впоратися з втратою іранського видобутку».

Проте, потенційна відповідь Тегерана, включаючи можливе блокування Ормузької протоки, може ускладнити використання цих запасів, додав він.

Ормузька протока — це вузький водний шлях у гирлі Перської затоки, через який проходить близько чверті світової торгівлі нафтою. Протягом багатьох років Іран неодноразово атакував торговельні судна, що проходили через цей шлях, і навіть погрожував заблокувати протоку в минулому.

Перед тим, як Ізраїль завдав ударів, США та Іран мали провести шостий раунд ядерних переговорів в Омані у неділю. Однак, наразі невідомо, чи відбудуться ці переговори. Крім того, останніми днями президент Дональд Трамп висловив сумніви, що США зможуть домовитися з Тегераном про обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій.