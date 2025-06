Родина Трампа запускає мобільного оператора та «трампфон»

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Сини Дональда Трампа, Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший, представили нову послугу T1 Mobile у понеділок у Trump Tower в Нью-Йорку. Це сталося у 10-ту річницю оголошення їхнім батьком про намір балотуватися на президентських виборах 2016 року.

Компанія позиціонує себе як виробника, що використовує виключно обладнання виробництва США. Зазначено, що сервіс під брендом Трампа функціонуватиме на основі мережевих можливостей усіх трьох ключових операторів США: T-Mobile US Inc., Verizon Communications Inc. та AT&T Inc.

«Трампфон»

Окрім мобільного зв'язку, компанія також планує виробляти власний пристрій на базі Android. Заявлена вартість смартфона становитиме $499, і він буде доступний у «елегантній золотій» версії.