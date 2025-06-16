monobank запустив нову програму, яка дозволяє компаніям отримувати 1% кешбеку від суми всіх виплат своїм працівникам. Це стосується не лише заробітних плат, а й інших надходжень, таких як лікарняні, відпускні та стипендії. Про це 16 червня повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, передає Мінфін.
16 червня 2025, 17:06
monobank вводить кешбек для бізнесу: повернення 1% за виплати працівникам
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Деталі програми винагород від monobank
Ініціатива monobank полягає у поверненні 1% від загальної суми коштів, що виплачуються на картки банку. Під програму підпадають різноманітні види виплат, включно з:
- зарплатами;
- відпускними;
- лікарняними;
- відрядними;
- стипендіями;
- гіг-виплатами;
- грошовим забезпеченням.
Зараз цією послугою вже користуються 530 компаній, а кількість співробітників, які отримують кошти через monobank, сягнула 94 тисяч.
Серед основних особливостей програми, що пропонує Монобанк, виділяються:
- Доступність виплат: Кошти можна переказувати цілодобово, 24/7, без прив'язки до графіка роботи банку.
- Швидкість надходження: Гроші зараховуються на картку отримувача за лічені хвилини, навіть у вихідні дні.
- Дистанційне підписання: Відомості підписуються віддалено — через мобільний застосунок або веб-кабінет.
- Онлайн-відкриття рахунку: Юридичні особи можуть відкрити рахунок дистанційно, без необхідності відвідувати відділення.
- Відсутність комісій: Комісія за розрахунково-касове обслуговування (РКО) становить 0%.
- Безкоштовне обслуговування карток: Випуск та подальше обслуговування карток є безкоштовними.
Банк також звернувся до розпорядників бюджетних коштів, закликаючи їх переглянути традиційні механізми виплат, оскільки новий сервіс дозволить державі заощадити кошти.
Джерело: Мінфін
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