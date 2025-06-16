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16 червня 2025, 8:59

Walmart та Amazon планують запустити власні стейблкоїни

Найбільші американські рітейлери, включаючи Walmart та Amazon, розглядають можливість випуску власних стейблкоїнів, які можуть значно скоротити витрати на комісії та прискорити обробку платежів. Про це з посиланням на джерела, обізнані з обговоренням, повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ).

Найбільші американські рітейлери, включаючи Walmart та Amazon, розглядають можливість випуску власних стейблкоїнів, які можуть значно скоротити витрати на комісії та прискорити обробку платежів.
Фото: depositphotos

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Деталі

Плани компаній залежать від законопроєкту Genius Act, який має створити нормативну базу для регулювання стейблкоїнів. Законопроєкт зараз обговорюється у Конгресі і нещодавно пройшов черговий етап розгляду, проте ще потребує затвердження у Сенаті та Палаті представників.

Крім Walmart та Amazon, можливості випуску власних цифрових монет вивчають також Expedia Group та великі авіакомпанії.

Якщо плани реалізуються, компанії зможуть обійти традиційну платіжну інфраструктуру на чолі з Visa та Mastercard, зазначає WSJ.

Це загрожує платіжним гігантам втратою мільярдів доларів, які вони одержують за рахунок комісій, включаючи міжбанківські збори під час оплати картками.

Крім того, подібний крок посилить тиск на традиційні банки — особливо регіональні та локальні, — оскільки великі ритейлери мають низку переваг: велику клієнтську базу, масиви даних і менш жорстке регулювання.

За даними WSJ, Amazon поки що знаходиться на ранній стадії обговорень і розглядає випуск власного стейблкоіна переважно для онлайн-покупок.

Walmart активно лобіює поправки в Genius Act, спрямовані на посилення конкуренції в секторі кредитних карт, повідомили джерела.

Видання зазначає, що Walmart вже давно прагне вийти на ринок фінансових послуг, де він міг би використовувати свою мережу з мільйонів клієнтів та співробітників. В останні роки компанія заглибилася у цю галузь через свій підрозділ фінансових технологій.

Водночас компанії обговорюють і альтернативні варіанти використання вже існуючих стейблкоїнів, включаючи участь у консорціумах, очолюваних іншими емітентами цифрових монет.

Газета Financial Times зазначає, що стейблкоїни стрімко входять до глобальної фінансової системи, демонструючи безпрецедентне зростання та привертаючи увагу провідних гравців ринку.

На сьогодні основний емітент — компанія Tether, чий токен USDT є найбільшим стейблкоїном світу. На другому місці — компанія Circle з токеном USDC. Загальний обсяг емісії стейблкоїнів становить близько $250 млрд, а, за прогнозами Standard Chartered, цей показник може досягти $2 трлн вже до кінця 2028 року.

Основна привабливість стейблкоїнів у тому, що вони забезпечені традиційними ліквідними активами, переважно короткостроковими казначейськими облігаціями США та фондами грошового ринку. Це робить їх надійним інструментом захисту від інфляції, особливо у країнах з нестабільною економікою, де доступ до стабільної валюти ускладнений.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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