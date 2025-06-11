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11 червня 2025, 8:32

Bloomberg назвав претендентів на посаду голови ФРС. Хто у списку

Міністр фінансів США Скотт Бессент і колишній чиновник Федеральної резервної системи (ФРС) Кевін Варш увійшли до «невеликого списку» претендентів на посаду голови ФРС, повідомило 10 червня агентство Bloomberg, посилаючись на джерела.

Міністр фінансів США Скотт Бессент і колишній чиновник Федеральної резервної системи (ФРС) Кевін Варш увійшли до «невеликого списку» претендентів на посаду голови ФРС, повідомило 10 червня агентство Bloomberg, посилаючись на джерела.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіДва співрозмовники агентства зазначили, що офіційні співбесіди на цю посаду ще не розпочалися.
Фото: reuters.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Два співрозмовники агентства зазначили, що офіційні співбесіди на цю посаду ще не розпочалися.

Президент США Дональд Трамп заявив 6 червня, що «дуже скоро» назве ім'я наступника нинішнього голови ФРС Джерома Пауелла, чий термін повноважень спливає у травні 2026 року.

Бессент, коментуючи інформацію Bloomberg, заявив агентству, що має «найкращу роботу у Вашингтоні».

Читайте також: Трамп закликав до якнайшвидшої відставки голови ФРС Пауелла

«Президент вирішить, хто найкраще підходить для економіки та американського народу», — додав він.

Білий дім не відповів на запит агентства.

Нагадаємо

Раніше Трамп заявляв, що має повноваження звільнити главу Федеральної резервної системи, термін повноважень якого спливає не раніше 2026 року.

У посту в соцмережі Truth Social Трамп назвав Пауелла «великим невдахою», заявивши, що економічна активність у США сповільниться, якщо ФРС не опустить ставки негайно.

«Багато хто закликає до запобіжного зниження ставок», — написав Трамп, зазначивши, що ціни на енергоносії, продукти та більшість «інших речей» знижуються.

«При тому, що ці ціни так добре опускаються, як я і передбачав, інфляції може майже не бути, але може бути уповільнення економіки, якщо пан „Занадто Пізно“, великий невдаха, не знизить ставки зараз», — написав Трамп.

Він назвав Пауелла «паном Надто Пізно», заявивши, що голова ФРС завжди спізнюється зі пом'якшенням політики.

Незадовго до цього Пауелл заявив, що імпортні мита, що вводяться Трампом, можуть уповільнити зростання економіки США і прискорити інфляцію, але Федрезерв поки не готовий втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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