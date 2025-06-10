НБУ забрав ліцензію у AvansCredit через російський паспорт директора

Національний банк ухвалив рішення відібрати ліцензію у фінансової компанії ТОВ « Аванс Кредит » через недостовірну інформацію про ділову репутацію, зокрема наявність у директора громадянства рф. Про це 10 червня повідомляє пресслужба НБУ , передає Мінфін.

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Причини відмови у ліцензії

Комітет з нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 9 червня визнав ділову репутацію компанії небездоганною. Як пояснили в регуляторі, 22 травня 2025 року було виявлено, що «Аванс Кредит» подав неправдиві дані, стверджуючи, що її керівник не має громадянства чи податкового резидентства рф. Компанія, яка працює під брендом AvansCredit, займається видачею мікрокредитів.

Власники та пов’язані компанії

За даними НБУ, власником «Аванс Кредит» через литовську фірму «Імаріна» є громадянин Литви Ігнас Дундуліс. Директором компанії значиться Євгеній Жимайлов. Дундуліс також володів ТОВ «Кредитна установа 'Європейська кредитна група'» (бренд «ЄвроГроші»), яке з березня 2024 року належить Руслану Коновальчуку, пише Бізнес Цензор.