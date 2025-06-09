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9 червня 2025, 17:05

Гетманцев пропонує розширити програму «єОселя»: попит у рази більший, ніж її можливості

Пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» мають попит, який у десятки разів перевищує доступне фінансування, тому Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, пропонує збільшити її бюджет. Про це 9 червня він написав у Telegram, передає Мінфін.

Пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» мають попит, який у десятки разів перевищує доступне фінансування, тому Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, пропонує збільшити її бюджет.

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Поточний стан і пропозиції щодо фінансування

Гетманцев наголосив, що «єОселя» є успішною, але суттєво недофінансованою програмою, тож потрібне залучення додаткових коштів. Він запропонував перенаправити ресурси з неефективних програм мінекономіки, зокрема «кешбеку», та інших джерел для розширення її можливостей.

Необхідність змін у програмі

Депутат закликав переглянути умови «єОселі», зокрема усунути дискримінаційні норми, які підвищують ставки для військовослужбовців, звільнених у запас, і розширити пільги на мобілізованих.

Перспективи кредитування

Гетманцев також акцентував на важливості відновлення іпотечного та корпоративного кредитування, зауваживши: «Прогрес у роботі очевидно є, але обсяг кредитного портфелю вочевидь недостатній і ринок не насичений дешевими кредитними грошима». Він анонсував рішення Комітету за результатами засідання, присвяченого проблемам кредитування.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Lololoq
Lololoq
9 червня 2025, 17:56
#
Что, сложно принять закон о выборах при военном положении? Сколько ещё терпеть этот трёп!
+
0
KValera
KValera
9 червня 2025, 18:39
#
Lololoq. Бюллетени для голосования лично в окопы будешь разносить?
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