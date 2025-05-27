В Україні зросла середня зарплата для нарахування пенсій

У квітні 2025 року середня заробітна плата, що підлягала сплаті страхових внесків та враховувалася для розрахунку пенсії, становила 19 856 грн. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

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«Пенсійним фондом України 26 травня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ враховується для обчислення пенсії, за квітень 2025 року. Він становить 19 856 гривень 19 копійок», — йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, у березні 2025 року цей показник становив 19 430 грн, у лютому — 18 589 грн, у січні - 18 660 грн.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.