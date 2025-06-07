Швейцарія затвердила список із 74 країн для автоматичного обміну даними про криптоактиви

Федеральна рада Швейцарії на своєму засіданні 6 червня ухвалила проєкт рішення, що затверджує перелік із 74 держав-партнерів для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією (АEOI) стосовно криптоактивів. Очікується, що нові правила набудуть чинності з 2026 року, а перший обмін даними відбудеться у 2027 році.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цей крок є продовженням раніше ухваленої ініціативи. Ще 19 лютого 2025 року Федеральна рада подала на розгляд парламенту законопроєкт про створення національної та міжнародної правової бази для обміну інформацією про криптоактиви. Наразі цей документ проходить обговорення в парламенті, а його остаточне введення в дію заплановано на 1 січня 2026 року.

Федеральна рада запропонувала список із 74 країн, з якими Швейцарія планує автоматично обмінюватися інформацією з 2026 року. До цього переліку входять усі країни-члени Європейського Союзу, Велика Британія та більшість країн G20, за винятком США та Саудівської Аравії.

Обмін інформацією відбуватиметься лише за двох умов:

держава-партнер виявить зацікавленість в обміні даними зі Швейцарією.

країна відповідатиме вимогам Системи звітності щодо криптоактивів (Crypto-Asset Reporting Framework), розробленої Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Перед початком фактичного обміну даними Федеральна рада проведе перевірку, щоб переконатися, що країни-партнери продовжують відповідати встановленим стандартам.

Для цього існуючий механізм контролю за автоматичним обміном інформацією про фінансові рахунки буде розширено і на обмін даними про криптоактиви, що вимагатиме внесення відповідних змін до федерального законодавства.