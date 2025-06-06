Головне за тиждень: міжнародні резерви худнуть, уповільнення інфляції

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2025 року становили $44 535,5 млн. У травні вони зменшилися на 4,6%. «Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті», — йдеться у повідомленні.

Нацбанк очікує сповільнення інфляції після травневого зростання

Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 5 червня.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

Україна має скоротити дефіцит бюджету з 19,4% до 9,9% — Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив Верховну Раду про серйозні виклики з формуванням бюджету на 2026 рік.

Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для угоди зі США про надра

Верховна Рада 4 червня ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про корисні копалини між Україною та США.

Прогноз ОЕСР: Зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 2%

Економічне зростання України, що вже сповільнилося до 2,9% минулого року (з 5,3% роком раніше), цьогоріч продовжить гальмувати до 2% і збереже цей темп у 2026 році.

11,78 млрд грн додаткових податків мають сплатити банки за 2024 рік

Національний банк України оприлюднив фінальну версію балансових звітів банків за 2024 рік, яка враховує коригуючі проводки. Прибуток до оподаткування зменшився на 1% у порівнянні до попереднього звіту, натомість податок до сплати зріс майже на 15%.

ФОП під захистом: ФГВФО гарантує відшкодування коштів з усіх рахунків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) нагадав, що під гарантію підпадають кошти як на поточних банківських рахунках ФОП, так і на інших рахунках, що відкриваються для його потреб як фізичної особи.

До Ради внесли постанову про звільнення міністра фінансів

В парламент внесена постанова 13343 про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка. За його словами, головна причина — повний відкритий саботаж проведення митної реформи та порушення вже 5 місяців норми закону про запуск прозорого конкурсу на голову Митниці.