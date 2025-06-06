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6 червня 2025, 20:00

Головне за тиждень: міжнародні резерви худнуть, уповільнення інфляції

Міжнародні резерви у травні зменшилися на 4,6%

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2025 року становили $44 535,5 млн. У травні вони зменшилися на 4,6%. «Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті», — йдеться у повідомленні.

Нацбанк очікує сповільнення інфляції після травневого зростання

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Джерело: Мінфін
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