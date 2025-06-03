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3 червня 2025, 18:09

До Ради внесли постанову про звільнення міністра фінансів

В парламент внесена постанова 13343 про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка. Про це заявив ініціатор законопроєкту перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

В парламент внесена постанова 13343 про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка.
Фото: mof.gov.ua

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Причини

За його словами, головна причина — повний відкритий саботаж проведення митної реформи та порушення вже 5 місяців норми закону про запуск прозорого конкурсу на голову Митниці.

Железняк зазначив, що другий рік поспіль відбувається зрив встановлених законом строків подання бюджетної декларації, як і систематичні проблеми з фінансуванням бюджету.

«Фактичне погодження всіх популістичних бюджетних „побажань“ ОП: від Нацкешбеку та фінансування марафону, до видачі 1000-чі Зеленського та купівлі ядерних реакторів», — зазначив він.

Крім того, він вказав на самоусунення та відання на «аутсорс» ОП всіх фінансових відомств Мінфіну.

«Будемо відверті, колись, 5 років тому, я був серед тих хто підтримував призначення Марченка на свою посаду. І знав його, як фахову і принципову людину. Але через 5 років та 2 місяці на посаді — це черговий приклад, що з чинною системою будь-яка людина в середині втрачає принципи… Безмовно погоджуючись з будь-якими командами ОП, в тому числі і відверто корупційними. Для останнього у нас вже є і так Мінекономіки, другий не потрібен», — написав Железняк у Telegram.

Сергій Марченко

Сергій Марченко здобув вищу освіту в Академії державної податкової служби України та у 2002 році здобув ступінь магістра управління державними фінансами, був стипендіатом президента України.

Пізніше продовжив наукові дослідження на базі Науково-дослідницького фінансового інституту при Міністерстві фінансів та у 2009 році здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2002 року працював на різних посадах в Міністерстві фінансів України, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

З 2011 року працював у Координаційному центрі з упровадження реформ при президентові України.

В подальшому працював експертом в Bendukidze Free Market Center та був академічним директором спільної програми KSE та GIZ 2015−2016 років «Лідерство в державних фінансах».

Протягом 2016−2018 рр. працював заступником Міністра фінансів України.

Далі до травня 2019 року обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України.

30 березня 2020 року призначений Міністром фінансів України.

У 2023 році Сергій Марченко очолював Раду керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
zevs1
zevs1
3 червня 2025, 18:50
#
Интересно Марченко за границу сразу уедет после отставки или останется в Украине как настоящий патриот.
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