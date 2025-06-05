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5 червня 2025, 14:16

Нацбанк очікує сповільнення інфляції після травневого зростання до 15,1%

Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 5 червня.

Улітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%.
Фото: pixabay.com

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Що сприятме сповільненню

«Цьому сприятимуть надходження нових урожаїв, ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску, а також подальший вплив заходів монетарної політики НБУ. Значний статистичний ефект матиме й торішня висока база порівняння адміністративно-регульованих цін, зокрема через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року», — зазначив Пишний.

Водночас траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.

Читайте також: Інфляція в Україні залишиться високою, економіка сповільниться — прогноз

Інфляція в травні

У квітні інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Оцінки НБУ свідчать про подальше зростання річної інфляції у травні, яка дещо перевищила поточну прогнозну траєкторію.

Що вплинуло на зростання

На цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю. Натомість після уповільнення базової інфляції у квітні, за оцінками НБУ, вона продовжила пришвидшуватися в травні близько до прогнозу.

Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

Інфляційні очікування економічних агентів хоч і дещо погіршилися, але залишалися доволі стійкими та значно нижчими за поточний рівень інфляції.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у перші місяці 2025 року інфляція зростала доволі близько до траєкторії попереднього макропрогнозу Національного банку України та в березні сягнула 14,6% р/р.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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