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4 червня 2025, 10:45

Прогноз ОЕСР: Зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 2%

Економічне зростання України, що вже сповільнилося до 2,9% минулого року (з 5,3% роком раніше), цьогоріч продовжить гальмувати до 2% і збереже цей темп у 2026 році. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на прогноз Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Економічне зростання України, що вже сповільнилося до 2,9% минулого року (з 5,3% роком раніше), цьогоріч продовжить гальмувати до 2% і збереже цей темп у 2026 році.
Фото: depositphotos

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Деталі

Згідно з прогнозом ОЕСР, загальна активність в Україні продовжує відновлюватися, але повільними темпами, зростання сповільниться до 2% у 2025 році та залишиться на рівні 2% у 2026 році, якщо безпеку не буде відновлено. Проте зростання підтримуватимуть міжнародна допомога, витрати на оборону та внутрішній приватний попит.

Водночас звіт наголошує, що дефіцит робочої сили продовжуватиме стримувати економічне зростання, а рівень невизначеності залишається надзвичайно високим через триваючу війну.

«Відновлення залишатиметься слабким до відновлення безпеки… Погіршення безпекової ситуації або зменшення зовнішньої підтримки створюють ризики для прогнозів. І навпаки, якщо безпеку вдасться відновити швидше, реконструкція та відновлення прискоряться», — вважають в ОЕСР.

Зазначається, що зважаючи на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови, державні доходи можна збільшити. Це можливо завдяки реформам податкового адміністрування, які покращать дотримання податкового законодавства, скоротять пільги та звузять сферу дії спрощеного податкового режиму.

Також, підтримка ветеранів та мігрантів у реінтеграції в економіку матиме ключове значення для майбутнього економічного зростання.

Згідно документу, дефіцит бюджету становитиме близько 20% ВВП у 2025 та 2026 роках. Цього року він буде профінансований за рахунок зовнішньої допомоги, у тому числі розробленому країнами G7 механізму ERA за рахунок заморожених російських активів на суму $50 млрд та Ukraine Facility від ЄС.

Очікується, що інфляційний тиск залишатиметься підвищеним у найближчій перспективі через обмежені пропозиції, а також через те, що зростання витрат на робочу силу та вищі ціни на енергоносії для виробників переносяться на роздрібні ціни.

Аналітики ОЕСР також очікують зростання середньорічної інфляції цього року до 13,2% з 6,5% торік та зниження її до 7,1% наступного року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
4 червня 2025, 10:56
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Економічне зростання України тільки росте і пришвидшується — так нам розповідають п’ять шість менеджерів в телемарафоні — це єдина правда, вірити потрібно тільки телемарафону!
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