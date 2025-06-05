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5 червня 2025, 13:53

Україна має скоротити дефіцит бюджету з 19,4% до 9,9% — Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив Верховну Раду про серйозні виклики з формуванням бюджету на 2026 рік. Про це пише «Мінфін» з посиланням на Лігу.

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив Верховну Раду про серйозні виклики з формуванням бюджету на 2026 рік.
Фото: interfax.com.ua

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Деталі

«У наступному році нам потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% з 19,4% ВВП. Щоб зрозуміти, наскільки це складно і наскільки це великі цифри — мова йде про сотні мільярдів гривень менше видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо», — сказав Марченко, виступаючи в парламенті й пояснюючи, чому міністерство не подало вчасно бюджетну декларацію.

Він додав, що це базовий сценарій. Але є ще альтернативний, який передбачає продовження бойових дій протягом всього 2026 року.

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Міністр також підтвердив, що найближчим часом уряд звертатиметься до парламенту з переглядом бюджету на поточний рік у зв'язку зі зміною фінансової ситуації в державі.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що до парламенту внесена постанова 13343 про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
TAN72
TAN72
5 червня 2025, 14:06
#
Всем силовикам, кроме воюющих на передке урезать финансирование+депутаты, чинуши и деньги появятся.
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0
invaderzim8
invaderzim8
5 червня 2025, 14:17
#
Не хватит все равно. проблема системная. надо требовать разрешить финансирование армии из займов или повышать налоги, а детенизация просто популизм и налогов не соберут там с продаж штанов на олх.
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