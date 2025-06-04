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4 червня 2025, 10:14

11,78 млрд грн додаткових податків мають сплатити банки за 2024 рік

Національний банк України оприлюднив фінальну версію балансових звітів банків за 2024 рік, яка враховує коригуючі проводки. Прибуток до оподаткування зменшився на 1% у порівнянні до попереднього звіту, натомість податок до сплати зріс майже на 15%. Сукупний прибуток банків після оподаткування зменшився до 90,9 млрд грн. 93% донарахувань припало на державні банки. Про це пише Опендатабот.

Національний банк України оприлюднив фінальну версію балансових звітів банків за 2024 рік, яка враховує коригуючі проводки.
Фото: depositphotos

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Прибуток банків

186,8 млрд грн склав сукупний прибуток українських банків до оподаткування за 2024 рік — майже стільки ж, як і за попередніми даними НБУ. Проте прибуток після оподаткування просів значно — на 12,8 млрд грн (тобто на 12%) і тепер становить 90,9 млрд грн.

Це сталось через суттєве донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. Відповідно, податок з'їсть 51% від прибутку. До порівняння, у 2023 році цей показник становив 48%, а у 2022 — лише 25%.

93% усіх донарахувань припало на державні банки — це 11,78 млрд грн додаткових податків. Найбільше сплатив Ощадбанк: податок на прибуток після коригування збільшився у 2,5 раза — з 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).

Укрексімбанк додатково сплатив 2,94 млрд грн — його податок зріс у 15 разів. Сенс Банк (колишній Альфа-Банк) — у 58 разів, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн). Єдиним держбанком, де податок зменшився, став Укргазбанк: -455 млн грн.

Банкам з іноземним капіталом донарахували загалом лише 118,57 млн грн.

Банкам з приватним капіталом донарахували 1,34 млрд грн, найбільше — А-Банку (+541 млн грн), Банку Південний (+308 млн грн) та МТБ (+225 млн грн).

Найбільше податок на прибуток після коригування зріс в Українського банку реконструкції та розвитку — у 84 рази: з 247 тис. грн до 20,76 млн грн.

Загалом податок на прибуток після коригування збільшився у 22 банків — на 12,7 млрд грн. Водночас у 12 банків він зменшився на 513,4 млн грн (88,8% з яких припало на Укргазбанк). У результаті сума податку перевищила чистий прибуток банків на 5 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
4 червня 2025, 10:31
#
Зараз всі ті хто скиглив в темах ОЛХ і Нової пошти бо не хотіли платити свій податок на дохід будуть задоволено чмокати з того що банкам треба сплатити більші податки.
+
+30
invaderzim8
invaderzim8
4 червня 2025, 10:46
#
Если ты сразу задоволено **** — не обобщай на всех.
+
0
Три літри
Три літри
4 червня 2025, 11:45
#
Якщо ти повірив що твій диплом телепата справжній — то тебе жостко на**ли.
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