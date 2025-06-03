ФОП під захистом: ФГВФО гарантує відшкодування коштів з усіх рахунків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) нагадав, що під гарантію підпадають кошти як на поточних банківських рахунках ФОП, так і на інших рахунках, що відкриваються для його потреб як фізичної особи. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Станом на 1 травня 2025 року частка ФОП у структурі вкладників становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11%. Сума їх вкладів склала 157 млрд грн.

«З місяця в місяць ці показники залишаються стабільними, як і стабільно незмінною є норма про 100%-у гарантію за банківськими рахунками фізичних осіб-підприємців, запроваджену на час дії воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення», — йдеться у повідомленні.

Виплати Фонд розпочинає автоматично, підприємець може отримати свої кошти в одному з банків — агентів Фонду.

Забезпечення захисту коштів ФОП у банках є одним із чинників позитивної динаміки їх кількості: за чотири місяці 2025 року в Україні відкрилося майже 82 тис. нових ФОПів.

«Це люди, внесок яких в українську економіку та цінність для суспільства безцінні: ФОПи самі створюють робочі місця (собі й найманим працівникам), генерують і втілюють в життя нові рішення (які часто потім стають трендовими), є мобільними щодо реагування на сучасні виклики і відповідальними в питанні сплати податків», — зазначила заступниця директорки-розпорядниці Фонду Вікторія Степанець.