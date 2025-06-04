Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для угоди зі США про надра

Верховна Рада 4 червня ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про корисні копалини між Україною та США. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка.

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Відповідний законопроєкт № 13256 у другому читанні підтримали 309 народних депутатів.

За словами Железняка, до другого читання майже нічого не змінилося по тексту законопроєкту.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в додатку, А до угоди) з нових ліцензій;

видачі нових спецдозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

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Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і перераховуватимуться до Фонду відбудови.