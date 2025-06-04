Верховна Рада 4 червня ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про корисні копалини між Україною та США. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка.
4 червня 2025, 12:47
Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для угоди зі США про надра
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Відповідний законопроєкт № 13256 у другому читанні підтримали 309 народних депутатів.
За словами Железняка, до другого читання майже нічого не змінилося по тексту законопроєкту.
Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в додатку, А до угоди) з нових ліцензій;
- видачі нових спецдозволів на користування надрами;
- реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.
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Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і перераховуватимуться до Фонду відбудови.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Так вот куда ушел дефолт по варрантам!