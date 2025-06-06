Близько 2000 ветеранів та їхніх рідних відкрили бізнес за гранти від держави

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завдяки державним грантам майже 2 000 захисників України та членів їхніх сімей змогли започаткувати власний бізнес. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на новину Укрінформу від 6 червня.

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Підтримка бізнесу та ветеранського підприємництва

За словами Шмигаля, українці отримали 6,2 мільярда гривень у вигляді грантів для старту та розвитку бізнесу, а ще понад 6 мільярдів гривень спрямовано на підтримку переробної промисловості. «Пишаємося ветеранським компонентом цієї програми: майже 2 000 захисників та їхніх родин почали свій бізнес завдяки грантовим коштам від держави. У майбутньому ветеранське підприємництво буде рушієм економіки громад, ми в цьому переконані», — наголосив прем'єр-міністр під час ІІІ Міжнародного саміту міст та регіонів.

Розвиток індустріальних парків

Шмигаль також зазначив, що уряд активно створює «точки росту» через індустріальні парки, яких уже зареєстровано понад 100. Вони отримують від місцевої влади податкові пільги, а від держави — кошти на відновлення інфраструктури, доріг, інженерних мереж і систем електропостачання. На це в бюджеті 2025 року передбачено 500 мільйонів гривень. «Це окупні інвестиції, кожна вкладена гривня генерує ще 5−6 грн приватних капіталовкладень», — додав він.