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5 червня 2025, 15:00

ПУМБ запускає лізинг для ФОП

ПУМБ Лізинг як один із лідерів ринку серед українських банків пропонує фізичним особам-підприємцям оформити фінансовий лізинг.

Новий продукт ПУМБ Лізинг для фізосіб-підприємців надає змогу за кілька простих кроків отримати у користування авто — і для особистих потреб, і для розвитку бізнесу.

«Ми пропонуємо як нові, так і вживані, легкові чи вантажні авто, а також причепи або іншу техніку від провідних світових виробників та їхніх дилерів в Україні. — Зазначає Лілія Жолкевська, керівниця центру продажів ПУМБ Лізинг. — Для підприємця стати власником авто і почати користуватися ним вже зараз — зручно і доступно. Адже процес отримання авто у лізинг у нас організовано максимально просто. Достатньо визначитися із маркою та моделлю авто, а все решту — виконають фахівці ПУМБ Лізинг та супроводять угоду максимально швидко і фахово. Таким чином, підприємцям залишається тільки зосередитися на розвитку власної справи та її ефективності».

Умови фінансового лізингу ПУМБ для ФОП:

  • Сума фінансування — від 250 тис. грн до 5 млн грн​

  • Ставки фінансування в гривні на легкові авто — від 0,01% за умови початкового внеску від 70%

  • Аванс від 0%, якщо вартість нового авто становить до 2 млн грн

  • Строк фінансування — від 1 до 5 років

Переваги лізингу для ФОП від ПУМБ

  • Мінімальний пакет документів

  • Прийняття рішення за 1 день

  • Провідні бренди, представлені в Україні

  • Партнерські програми із провідними світовими виробниками та дилерами

  • Гнучкий підхід до клієнтів з можливості вибору графіку відповідно до сезонності

  • Без додаткових та прихованих платежів, укладається тільки один договір фінансового лізингу, решту зробить банк (Страхування КАСКО та ОСЦПВ на весь строк лізингу, реєстрація предмету лізингу, сплата податків та зборів, укомплектування системами моніторингу GPS, адміністрування страхових випадків.

  • Професійне консультування 24/7

ПУМБ Лізинг відкриває нові можливості для малих підприємців, які працюють у сфері перевезень, також це можуть бути різного роду салони чи сервіси або ж невеликі виробництва, а також IT чи підприємці зі сфери HoReCa.

Підприємець може оформити авто у лізинг онлайн. Залишити заявку можна тут.

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків № 73 від 23.12.1991 р.
Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.

Джерело: Мінфін
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