Тігіпко готовий продати незначну частку monobank, але «дуже потужному» інвестору

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 червня 2025, 9:22

Тігіпко готовий продати незначну частку monobank, але «дуже потужному» інвестору

Сергій Тігіпко готовий до часткового продажу (до 10%) акцій monobank, який працює на базі Універсал Банку, «дуже потужному» інвестору. Про це він заявив на форумі в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Сергій Тігіпко готовий до часткового продажу (до 10%) акцій monobank, який працює на базі Універсал Банку, «дуже потужному» інвестору.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продаж акцій monobank

Тігіпко зауважив, що знає, скільки коштує проєкт mono, який складається з ТОВ «Фінтех Бенд» та Універсал Банку, тож під час війни готовий продати лише незначну частку банку — до 10% — «дуже потужному» інвестору.

«Тільки для того, щоб після того, коли стане ситуація іншою, коли інвестиційний клімат в країні буде інший, коли попит на фінансові активи — а це буде перший попит, який буде цікавити інвесторів — тоді ми могли б допродати», — пояснив Тігіпко.

Він додав, що наразі не отримував пропозицій щодо купівлі частки в Універсал Банку, і вважає, що жоден український інвестор не в змозі її придбати.

«Пропозицій про купівлю частки mono до нас не надходило, жоден український інвестор не зможе купити його частку», — наголосив власник групи ТАС.

ТАСкомбанк поглине Ідея Банк

Тігіпко розповів, що планується злиття ТАСкомбанк та Ідея Банк. Він нагадав, що Ідея Банк фокусувався переважно на роздрібному сегменті, тоді як ТАСкомбанк має сильні позиції у корпоративному секторі, тому їхнє об'єднання дозволить створити потужну універсальну фінансову установу.

За його словами, певна економія буде досягнута на витратах банків, а основна перевага полягатиме у синергії між напрямами діяльності.

Тігіпко підкреслив, що після купівлі Ідея Банк розраховує на 35−40% дохідності на інвестований капітал вже цього року.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року ТАСкомбанк посідав 15-ту позицію серед 60 банків за розміром загальних активів — 45,9 млрд грн (1,2%), тоді як Ідея Банк — 27-му з активами у 12 млрд грн (0,3%).

Нагадаємо

Польська компанія Getin Holding SA 23 квітня успішно завершила продаж 100% акцій львівського Ідея Банку. Покупцем виступила кіпрська Alkemi Limited, що входить до групи «ТАС» бізнесмена Сергія Тігіпка.

Згідно з умовами угоди, Getin Holding отримав за пакет акцій Ідея Банку суму, еквівалентну $36,5 млн.

У жовтні 2024 року, правління Getin і група «ТАС» Тігіпка підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають bovn, peters0207 и 27 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами