Найсильніша валюта у світі: як її зробили енергетиком для економіки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 червня 2025, 16:33

Найсильніша валюта у світі: як її зробили енергетиком для економіки

Останнім часом у ЗМІ активно обговорюється ідея про те, що США намагаються штучно знизити вартість долара, щоб пожвавити свою економіку. Однак протягом багатьох років зовсім інша валюта залишалася найсильнішою у світі. Про неї, у колонці для The Financial Times, пише Ручір Шарма, голова Rockefeller International та автор книг про інвестиції.

Останнім часом у ЗМІ активно обговорюється ідея про те, що США намагаються штучно знизити вартість долара, щоб пожвавити свою економіку.

Протягом останніх 50, 25, 10 та 5 років найуспішнішою валютою був швейцарський франк. І навіть минулого року, коли деякі валюти постраждали, швейцарський франк залишався лідером. Жодна інша валюта не може зрівнятися з ним за стабільністю.

Швейцарія спростовує тезу, що сильна валюта може зашкодити економіці країни, зробивши її експорт неконкурентоспроможним. Експорт Швейцарії зростає та наближається до історичного максимуму як у відсотковому співвідношенні до ВВП (75%), так і у відсотковому співвідношенні до світового експорту (близько 2%).

Чому сильний франк не вбиває швейцарську економіку

Глобальна увага до валютних курсів може призвести до хибних висновків. Адже курси є лише одним із чинників, що визначають конкурентоспроможність країни. Як і Німеччина, і Японія в період свого розквіту, Швейцарія стала відомою, як виробник високоякісних товарів і послуг, за які решта світу готова платити додаткову премію.

Попри репутацію країни-притулку для незаконних капіталів, економіка Швейцарії демонструє надзвичайну динамічність та конкурентоспроможність. Вже понад десять років вона лідирує у рейтингу найінноваційніших економік ООН як за ресурсами, які вона вкладає в інновації, так і за окупністю цих інвестицій.

ВВП на одну відпрацьовану годину становить понад 100 доларів, що вище, ніж у будь-якій із 20 найбільших економік. Децентралізована політична та економічна система сприяє розвитку малого бізнесу, на частку якого припадає понад 99% швейцарських компаній. У країні також є висока частка конкурентоспроможних на світовому ринку підприємств у різних галузях — від фармацевтики до виробництва предметів розкоші.

Лабораторія зростання Гарвардського університету ставить Швейцарію перше місце серед країн із великою економікою за «складністю» її експорту, тобто за рівнем передових навичок, необхідних для його виробництва. Експорт Швейцарії варіюється від шоколаду та годинника до ліків та хімікатів, спростовуючи думку про те, що сильні валюти вбивають фабрики.

Виробничий сектор Швейцарії, що становить 18% ВВП, є одним із найбільших серед розвинутих країн. Понад половини її експорту становлять «високі технології», що у понад удвічі перевищує рівень США. Високотехнологічні товари коштують дорожче, і це допомагає Швейцарії підтримувати профіцит платіжного балансу, який з початку 1980-х років становить у середньому понад 4% ВВП.

Доходи від торгівлі спрямовуються на значні інвестиції за кордоном. Наразі в країні спостерігається чистий профіцит міжнародних інвестицій у розмірі понад 100% ВВП, що допомагає їй протистояти зовнішнім потрясінням. Це протилежно ситуації у США, де спостерігається значний дефіцит за поточними операціями та чистими інвестиціями.

Якщо Швейцарія має слабке місце, то це значне зростання приватного боргу щодо ВВП. Однак, на відміну від США та багатьох інших європейських країн, у ній немає великої кількості компаній-зомбі, які заробляють надто мало, щоб сплачувати навіть відсотки за своїми боргами.

Рецепт успіху

Швейцарці створили економіку, стійку до будь-яких погодних умов. Франк стабільно дорожчав, незалежно від того, зростав чи падав долар, а також незалежно від того, чи перебувала світова економіка в рецесії чи відновлювалася. Схоже, вони просто розуміють, як залишатись конкурентоспроможними. У 2015 році франк виріс у ціні через зміну політики центрального банку, і виробники у відповідь ще активніше переключилися на високотехнологічний експорт, який менш чутливий до змін курсу валюти.

Багато політиків вважають, що східноазіатські «чудеса» були зумовлені заниженням курсу валюти на шляху до процвітання. Справді, занижений курс валюти допоміг країнам від Південної Кореї до Китаю швидко наростити експортну базу обробної промисловості. Однак інші чинники, включаючи інвестиції в інфраструктуру та залучення іноземного капіталу, відіграли важливішу роль. У міру розвитку країн важливість курсу валюти знижувалася.

Розвиненим країнам необхідно конкурувати за рахунок якості, а не ціни. Девальвація може мати неприємні наслідки, оскільки спонукає місцевих виробників зосередитися на виробництві дешевших товарів. Урок Швейцарії для таких країн, як США, полягає в тому, що дешева валюта не може виправити ситуацію в зруйнованому виробничому секторі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами