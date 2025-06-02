Найсильніша валюта у світі: як її зробили енергетиком для економіки

Останнім часом у ЗМІ активно обговорюється ідея про те, що США намагаються штучно знизити вартість долара, щоб пожвавити свою економіку. Однак протягом багатьох років зовсім інша валюта залишалася найсильнішою у світі. Про неї, у колонці для The Financial Times, пише Ручір Шарма, голова Rockefeller International та автор книг про інвестиції.

Протягом останніх 50, 25, 10 та 5 років найуспішнішою валютою був швейцарський франк. І навіть минулого року, коли деякі валюти постраждали, швейцарський франк залишався лідером. Жодна інша валюта не може зрівнятися з ним за стабільністю.

Швейцарія спростовує тезу, що сильна валюта може зашкодити економіці країни, зробивши її експорт неконкурентоспроможним. Експорт Швейцарії зростає та наближається до історичного максимуму як у відсотковому співвідношенні до ВВП (75%), так і у відсотковому співвідношенні до світового експорту (близько 2%).

Чому сильний франк не вбиває швейцарську економіку

Глобальна увага до валютних курсів може призвести до хибних висновків. Адже курси є лише одним із чинників, що визначають конкурентоспроможність країни. Як і Німеччина, і Японія в період свого розквіту, Швейцарія стала відомою, як виробник високоякісних товарів і послуг, за які решта світу готова платити додаткову премію.

Попри репутацію країни-притулку для незаконних капіталів, економіка Швейцарії демонструє надзвичайну динамічність та конкурентоспроможність. Вже понад десять років вона лідирує у рейтингу найінноваційніших економік ООН як за ресурсами, які вона вкладає в інновації, так і за окупністю цих інвестицій.

ВВП на одну відпрацьовану годину становить понад 100 доларів, що вище, ніж у будь-якій із 20 найбільших економік. Децентралізована політична та економічна система сприяє розвитку малого бізнесу, на частку якого припадає понад 99% швейцарських компаній. У країні також є висока частка конкурентоспроможних на світовому ринку підприємств у різних галузях — від фармацевтики до виробництва предметів розкоші.

Лабораторія зростання Гарвардського університету ставить Швейцарію перше місце серед країн із великою економікою за «складністю» її експорту, тобто за рівнем передових навичок, необхідних для його виробництва. Експорт Швейцарії варіюється від шоколаду та годинника до ліків та хімікатів, спростовуючи думку про те, що сильні валюти вбивають фабрики.

Виробничий сектор Швейцарії, що становить 18% ВВП, є одним із найбільших серед розвинутих країн. Понад половини її експорту становлять «високі технології», що у понад удвічі перевищує рівень США. Високотехнологічні товари коштують дорожче, і це допомагає Швейцарії підтримувати профіцит платіжного балансу, який з початку 1980-х років становить у середньому понад 4% ВВП.

Доходи від торгівлі спрямовуються на значні інвестиції за кордоном. Наразі в країні спостерігається чистий профіцит міжнародних інвестицій у розмірі понад 100% ВВП, що допомагає їй протистояти зовнішнім потрясінням. Це протилежно ситуації у США, де спостерігається значний дефіцит за поточними операціями та чистими інвестиціями.

Якщо Швейцарія має слабке місце, то це значне зростання приватного боргу щодо ВВП. Однак, на відміну від США та багатьох інших європейських країн, у ній немає великої кількості компаній-зомбі, які заробляють надто мало, щоб сплачувати навіть відсотки за своїми боргами.

Рецепт успіху

Швейцарці створили економіку, стійку до будь-яких погодних умов. Франк стабільно дорожчав, незалежно від того, зростав чи падав долар, а також незалежно від того, чи перебувала світова економіка в рецесії чи відновлювалася. Схоже, вони просто розуміють, як залишатись конкурентоспроможними. У 2015 році франк виріс у ціні через зміну політики центрального банку, і виробники у відповідь ще активніше переключилися на високотехнологічний експорт, який менш чутливий до змін курсу валюти.

Багато політиків вважають, що східноазіатські «чудеса» були зумовлені заниженням курсу валюти на шляху до процвітання. Справді, занижений курс валюти допоміг країнам від Південної Кореї до Китаю швидко наростити експортну базу обробної промисловості. Однак інші чинники, включаючи інвестиції в інфраструктуру та залучення іноземного капіталу, відіграли важливішу роль. У міру розвитку країн важливість курсу валюти знижувалася.

Розвиненим країнам необхідно конкурувати за рахунок якості, а не ціни. Девальвація може мати неприємні наслідки, оскільки спонукає місцевих виробників зосередитися на виробництві дешевших товарів. Урок Швейцарії для таких країн, як США, полягає в тому, що дешева валюта не може виправити ситуацію в зруйнованому виробничому секторі.