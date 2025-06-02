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2 червня 2025, 15:22

Прибутки українських підприємств у першому кварталі знизилися

За перші три місяці 2025 року великі та середні компанії України заробили 241,2 мільярда гривень, що на 12,4 мільярда гривень або 4,9% менше, ніж за той самий період минулого року. Про це пише голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За перші три місяці 2025 року великі та середні компанії України заробили 241,2 мільярда гривень, що на 12,4 мільярда гривень або 4,9% менше, ніж за той самий період минулого року.

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Основні джерела прибутку

Промисловість забезпечила 38% загального позитивного результату, принісши 91,5 мільярда гривень, а фінансовий і банківський сектор додав 30,2%, що становить 72,9 мільярда гривень. Загалом підприємства, які отримали прибуток, заробили 304,6 мільярда гривень, що на 4,7% нижче, ніж торік. Найбільший внесок у прибуток зробили промисловість — 124,4 мільярда гривень (40,8%), фінансова та банківська діяльність — 73,5 мільярда гривень (24,1%), а також торгівля і ремонт транспортних засобів — 47,7 мільярда гривень (15,7%).

Сектори зі збитками

Загальний збиток компаній, які завершили квартал із негативним результатом, склав 63,4 мільярда гривень, що становить 96,1% від показника минулого року. Понад половина збитків припала на промисловість — 32,9 мільярда гривень. Єдиним сектором із від'ємним балансом прибутків і збитків стала охорона здоров’я, де збиток досяг 824,5 мільйона гривень. Частка збиткових підприємств залишилася на рівні минулого року — 26,8%.

Проблемні галузі

Найскладніша ситуація склалася в сільському господарстві, де 56,3% підприємств виявилися збитковими, порівняно з 38,2% торік. У сфері охорони здоров’я частка збиткових компаній зросла з 29,8% у 2024 році до 49,7% у 2025 році. У секторі транспорту, складського господарства та поштово-кур'єрської діяльності збитковими стали 42,9% підприємств проти 38,6% минулого року. Водночас у готельно-ресторанному бізнесі ситуація покращилася: частка збиткових компаній зменшилася з 64,1% до 29,7%.

Джерело: Мінфін
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