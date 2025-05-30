Власники валютних ОВДП не зможуть їх продати через чинне регулювання НБУ — НКЦПФР

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Причини обмежень

НКЦПФР зазначила, що обмеження на обіг валютних ОВДП, схвалені на виконання зобов’язань перед МВФ, унеможливлять продаж цих паперів юридичними особами без змін у регулюванні НБУ. Комісія звернулася до НБУ з проханням вирішити це питання та очікує позитивного рішення.

Нові правила обігу

Проєкт рішення НКЦПФР, затверджений 23 травня, передбачає, що з 30 червня депозитарні установи зможуть проводити операції з валютними ОВДП лише за розпорядженням або повідомленням від НБУ. Укладення угод купівлі-продажу відбуватиметься виключно за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» через клірингову діяльність центрального контрагента, яким є підконтрольний НБУ «Розрахунковий центр». Також буде заборонено інвестиційним фірмам проводити операції без дотримання цього механізму.

Позиція ринку

В одній з інвестиційних фірм, як повідомило агентство «Інтерфакс-Україна», назвали це рішення суттєвим обмеженням, яке залишає лише біржовий ринок для торгівлі валютою. «Алгоритм біржових торгів набагато важчий за позабіржових. Така позиція не влаштовувала Комісію, яка розуміє ринкові підходи. Але це вимога МВФ, і саме такий алгоритм узгодив НБУ», — прокоментував співрозмовник агентства анонімно.

Пояснення від НБУ:

Наразі резиденти здійснюють операції з придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, за гривню за допомогою небанківських інвестиційних фірм (без залучення банків). Регулятором таких операцій є НКЦПФР. Зазначені операції здійснюються з метою придбання іноземної валюти в обхід установлених НБУ обмежень. Суть транзакцій полягає в наступному: експортери замість того, щоб продавати валютну виручку на валютному ринку України, інвестують її у валютні ОВДП.

Облігації купуються у банків за іноземну валюту та згодом продаються за гривню через небанківські інвестиційні фірми іншим компаніям та фізичним особам (за курсом вищим ніж курс на міжбанківському валютному ринку).

Компанії, які купують ОВДП, отримують іноземну валюту після їх погашення.

Ці компанії, враховуючи діючі обмеження та не маючи валютних контрактів, не мають змоги купувати іноземну валюту на валютному ринку України. І хоча під час проведення зазначених операцій виведення валюти за межі України не відбувається, це зменшує пропозицію іноземної валюти на валютному ринку України (через уникнення продажу експортної виручки) та посилює тиск на міжнародні резерви країни.

Ураховуючи необхідність закриття таких транзакцій НБУ неодноразово звертався до НКЦПФР з пропозиціями унеможливити подібні операції.

Питання щодо вжиття заходів з боку НКЦПФР для забезпечення ефективності заходів контролю за рухом капіталу, в тому числі шляхом гармонізації регулювання та узгодження обмежень на рух капіталу для операцій з цінними паперами з тими, що застосовуються до банківських операцій, містилося у Меморандумі про економічну і фінансову політику з МВФ починаючи з грудня 2023 року.

В останній редакції Меморандуму про економічну та фінансову політику деталізовано наступний захід: для подальшого посилення обмежень на рух капіталу ми вимагатимемо, щоб до кінця березня 2025 року розрахунки за позабіржовими операціями з валютними облігаціями небанківськими установами здійснювалися через Розрахунковий центр.

Варто зазначити, що банки, не можуть проводити операції з придбання ОВДП, номінованих в іноземній валюті, за гривню з 21 березня 2022 року, відповідно до наступного обмеження, передбаченого Постановою НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року (зі змінами): «Центральний контрагент та банки мають право здійснювати грошові розрахунки за правочинами щодо ОВДП виключно у валюті номінальної вартості ОВДП».