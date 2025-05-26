ПУМБ — лідер за обсягом онлайн кредитування підприємців з початку 2025 року

ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк), за даними SME Banking Agency, з початку 2025 року став лідером онлайн-кредитування підприємців.

З початку року ПУМБ видав кредитів для ФОП на загальну суму понад 1,2 млрд грн. Більше 3-х тисяч підприємців скористалися можливістю залучити кошти на розвиток свого бізнесу.

Весь процес — від заявки до отримання коштів — проходить онлайн, просто та швидко. Та, головне, що банк надає великі суми фінансування відповідно до потреб бізнесу.

«Ми постійно і активно працюємо над тим, щоб полегшити підприємцям доступ до фінансових ресурсів задля підтримки та розвитку їхнього бізнесу. Серед наших нових рішень — запуск автоматизованого розрахунку лімітів кредитування для клієнтів ПУМБ. Це значить, що ФОП, котрий є вже нашим клієнтом, отримуватиме готове рішення щодо його персонального ліміту і зможе отримати кошти всього за 2 хвилини в мобільному застосунку. Що більше оборотів у ПУМБ — то частіше оновлення пропозицій для підприємця. Бути нашим клієнтом — не тільки зручно, але й вигідно», — зазначаєВіктор Харковець, директор департаменту мікрокредитування ПУМБ.

Варто зазначити, що кредитування онлайн стає дедалі більш популярним серед підприємців, насамперед через зручність та швидкість оформлення, вигідні умови та відсутність застави та поруки.

• Нагадаємо, позика «всеБІЗНЕС» може становити до 1,5 млн грн, терміном до трьох років, без застави та поруки.

• Рішення про схвалення кредиту приймається швидко — протягом декількох годин. Достатньо лише подати заявку через сайт.

• Оформлюється кредитний договір повністю дистанційно, у мобільному застосунку або інтернет-банкінгу ПУМБ Бізнес.

• Після оформлення онлайн-договору гроші надходять на рахунок ФОП та одразу стають доступними для використання.

• Також ПУМБ надає зручний сервіс щодо проведення платежів, використання кредитних коштів та обслуговування ФОП в цілому.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — є найбільшим українським універсальним банком з приватним капіталом, який 34 роки стабільно працює на банківському ринку України. Банку довіряють 149 тис. корпоративних клієнтів і понад 1,9 млн клієнтів — фізичних осіб. ПУМБ входить до переліку системно важливих для країни банків.

SME Banking Agency — міжнародна інформаційно-аналітична агенція з офісами в Лондоні, Відні та Києві, яка надає послуги банкам з дослідження ринку та стратегічного консалтингу в сегменті МСБ.