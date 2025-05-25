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25 травня 2025, 10:17

Єврокомісія розпочала антимонопольну перевірку щодо Visa та Mastercard

Європейська влада розширює антимонопольне розслідування проти Visa і Mastercard, повідомили агентства Bloomberg і Reuters.

Європейська влада розширює антимонопольне розслідування проти Visa і Mastercard, повідомили агентства Bloomberg і Reuters.► Читайте сторінку «Мінфінe» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЯк стало відомо, цього тижня антимонопольний підрозділ Єврокомісії направив опитувальні анкети постачальникам платіжних терміналів та фінтех-компаніям, щоб з'ясувати, чи не зловживають два найбільші оператори своїм становищем на ринку.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфінe» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Як стало відомо, цього тижня антимонопольний підрозділ Єврокомісії направив опитувальні анкети постачальникам платіжних терміналів та фінтех-компаніям, щоб з'ясувати, чи не зловживають два найбільші оператори своїм становищем на ринку.

За даними Bloomberg, регулятор намагається з'ясувати три ключові питання: наскільки рітейлери мають свободу вибору і чи зобов'язані вони працювати з Visa і Mastercard, наскільки ці комісії виправдані з точки зору якості послуг і наскільки прозорі ці збори.

Якщо у діях компаній буде виявлено ознаки зловживання домінуючим становищем, Єврокомісія може порушити офіційну справу. У такому разі компанії ризикують отримати штраф до 10% від річного виторгу.

Це вже другий етап розслідування: місяць тому аналогічні питання отримали рітейлери та торговельні мережі. Формальним приводом перевірки стали скарги, що надійшли до Європейської комісії ще восени минулого року, в яких бізнес висловлював невдоволення рівнем комісій, які Visa та Mastercard стягують за участь у своїх платіжних системах, дізнався Reuters.

На дві компанії припадає близько двох третин усіх карткових транcакцій у єврозоні.

Вони встановлюють так звані scheme fees — збори за використання інфраструктури своїх мереж. Регулятори намагаються зрозуміти, скільки таких зборів та додаткових послуг з'явилося у 2017−2024 роках, які з них є обов'язковими, наскільки заздалегідь компанії інформують клієнтів про нові тарифи і наскільки ці повідомлення зрозумілі. Компанії також повинні повідомити, чи подавалися скарги за останні сім років і як швидко вони реагували на звернення.

У Mastercard Reuters заявили, що надають «зручні, безпечні та гнучкі способи оплати», а Visa наголосила, що її комісії відображають цінність, яку вона створює для банків, торговців та споживачів, включаючи високий рівень захисту від шахрайства та стійкість роботи системи.

Офіційні представники Єврокомісії відмовилися коментувати Bloomberg деталі розслідування, пославшись на його активну фазу. У комісії лише підтвердили, що мають широкі повноваження, включаючи розсилку запитів інформації учасникам ринку.

Джерело, знайоме із ситуацією, розповіло Reuters, що увага комісії зараз зосереджена на питанні: чи зобов'язані всі постачальники платіжних послуг підключатися до цих систем — і наскільки суттєво збільшилися комісії останніми роками. Це може свідчити про спробу довести домінуюче становище Visa та Mastercard на ринку та можливе зловживання ним, наголосив співрозмовник агентства.

Відповіді на анкети Єврокомісія чекає до 2 червня.

Нагадаємо

Visa та Mastercard вже стикалися з антимонопольними претензіями як у Європі, так і у США. У 2019 році Mastercard була оштрафована на 571 млн євро за правила, які, на думку Єврокомісії, могли штучно завищувати вартість карткових транcакцій.

Пізніше того ж року компанії узгодили з регуляторами зниження міжрегіональних зборів для іноземних покупців, нагадує Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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