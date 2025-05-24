«єОселя»: 17 000+ родин уже придбали житло за доступною іпотекою в Дії

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Люди купують і квартири на вторинному ринку, і новобудови — навіть на етапі будівництва. Доступні також приватні будинки, таунхауси або дуплекси.

Хто вже скористався програмою

Військові та представники силових структур — 8 930 родин (52% від усіх)

Українці, які не мають власного житла — 4 105 кредити (24% від усіх)

Педагоги — 1 345

Медики — 1 341

ВПО — 566

Ветерани — 379

Науковці — 350

Як подати заявку