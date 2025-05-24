Понад 17 000 українських родин уже придбали власне житло завдяки єОселі на суму понад 28 млрд грн.
24 травня 2025, 12:04
«єОселя»: 17 000+ родин уже придбали житло за доступною іпотекою в Дії
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Люди купують і квартири на вторинному ринку, і новобудови — навіть на етапі будівництва. Доступні також приватні будинки, таунхауси або дуплекси.
Хто вже скористався програмою
- Військові та представники силових структур — 8 930 родин (52% від усіх)
- Українці, які не мають власного житла — 4 105 кредити (24% від усіх)
- Педагоги — 1 345
- Медики — 1 341
- ВПО — 566
- Ветерани — 379
- Науковці — 350
Як подати заявку
- Відкрийте застосунок Дія — Сервіси — «єОселя»
- Заповніть заявку та оберіть банки.
- Підпишіть заявку Дія.Підписом.
- Отримайте попереднє рішення від банків у застосунку й розпочніть оформлення іпотеки.
Джерело: Мінфін
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