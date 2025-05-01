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1 травня 2025, 8:00

Україна та США підписали угоду про надра. Що вона передбачає

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини). Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко у Фейсбуці.

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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«Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», — нипасала вона.

Що передбачає угода

«Спільно із США ми створимо Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу», — зазначила Свириденко.

Ключові положення угоди:

  • Повна власність і контроль залишаються за Україною

Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності — це закріплено угодою.

  • Рівноправне партнерство

Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.

  • Національна власність захищена

Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави.

  • Жодних боргів

Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.

  • Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс

Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково — на десятиліття.

  • Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій

Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.

  • Законодавчі зміни — лише точкові

Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

  • США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій — важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

  • Угода надає податкові гарантії

Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

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Як працюватиме Фонд

За її словами, США роблять внесок у Фонд, і крім безпосередньо коштів, вони «можуть робити його і НОВОЮ допомогою — наприклад, системами ППО для України».

«Україна вносить 50% доходів державного бюджету від НОВОЇ ренти на НОВІ ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед, — повідомила вона.

Далі Фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну.

«Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково», — передала Свириденко

Так, українська сторона сформувала версію угоди, що «передбачає взаємовигідні умови для обох держав».

«Це Угода в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції», — передала Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
KValera
KValera
1 травня 2025, 8:41
#
Ну теперь заживем! Ну заживём же? Ну правда же?
+
0
akaMIK
akaMIK
1 травня 2025, 8:53
#
Жити стане веселіше
+
0
neverice
neverice
1 травня 2025, 8:59
#
Чекаємо на повний текст угоди та повноцінний розбір. Але попередньо — Україна якимось магічним чином змогла продавити практично всі свої умови. Ці пункти радикально позитивніші для нас ніж той договір, що був останнього разу озвучений США.
Про безпеку, звісно, ні слова. Але як економічна співпраця виглядає доволі непогано. Принаймні, на перший погляд, не гірше ніж контроль ресурсів нашими олігархами.
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