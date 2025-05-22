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22 травня 2025, 17:45

Банки-банкрути у квітні перерахували кредиторам 795 млн грн

У квітні 2025 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, задовольнили вимоги кредиторів на 795 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

У квітні 2025 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, задовольнили вимоги кредиторів на 795 млн грн.
Фото: depositphotos

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Як зазначається, АТ «МР Банк» перерахував кредиторам 9-ї черги в особі державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» 750 млн грн. Загалом від початку поточного року ця сума склала майже 1,5 млрд грн.

Нагадаємо

Згідно з рішенням РНБО у травні 2022-го Фонд замінив «материнські» структури російських банків ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «МР Банк» в реєстрі кредиторів на державу Україна. Тобто зараз держава — і кредитор 9-ї черги, і акціонер цих банків.

На сьогодні повністю задоволено вісім черг кредиторів, у тому числі бізнесу. І вже почали задовольняти вимоги Держави Україна як кредитора 9-ї черги, зокрема за рахунок коштів від управління та продажу активів.

Крім того, у квітні понад 26 млн грн було спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, а також понад 17 млн грн — кредиторам 7-ої черги (у т.ч. бізнесу). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 травня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 73,2 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,4 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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