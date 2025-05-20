Коли доросле життя не лякає: ПУМБ запустив чесну кампанію про вигідні кредити

Триває рекламна кампанія ПУМБ про вигідні переваги кредитних продуктів банку. Кампанія чесно та з гумором розповідає про те, з чого насправді починається доросле життя — з фінансової відповідальності, побутових турбот і потреб, які не хочеться відкладати.

Головний акцент кампанії, яку розробляла Banda Agency спільно з департаментом маркетингу банку — «Гроші тільки вигідні!». Її мета — показати потенційним клієнтам, що кредитні рішення можуть бути не лише зручними, а й вигідними. І все це — у доступно у застосунку ПУМБ.

У центрі комунікації — чотири кредитні продукти банку:

«Сплачуйте частинами» — можливість оплачувати товар через місяць після покупки, на термін від магазину до 24 місяців, без переплат, у понад 1500 торгових мережах та магазинах по всій Україні.

Кредитна картка «ВСЕМОЖУ Online» — з лімітом до 300 000 грн, гнучким керуванням через застосунок, вигідним кешбеком та можливістю оформлення навіть з-за кордону.

Частинами WORLD — унікальна послуга, яка дозволяє оформити розстрочку на покупку в інтернет магазинах світу, навіть якщо вони не підтримують оплату частинами.

Гроші в розстрочку — вигідні умови для великих покупок чи важливих витрат: прозорі відсотки та жодних прихованих комісій.

У серії креативних роликів у межах кампанії ПУМБ показав буденність дорослого життя — пакети з пакетами, судочки на роботу, мрії про новий матрац. У кожному з них — знайомі всім історії та фінансові рішення, які пропонує ПУМБ.

«Ми говоримо про доросле життя з посмішкою. Бо дорослість — це не тільки рахунки й обов’язки, це ще й свобода вибору, плани на себе й бажання жити краще. І ми як банк допомагаємо це реалізувати — чесно, вигідно та просто. Всі наші послуги доступні у мобільному застосунку. З ПУМБ фінансові рішення стають оптимальніше, а доросле життя — легшим і приємнішим», — зазначає Ксенія Сікорська, директорка департаменту маркетингу ПУМБ.

Завантажуйте застосунок ПУМБ — і переконайтесь, що доросле життя може бути зручним, а гроші банку — вигідними.