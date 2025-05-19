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19 травня 2025, 18:10

ПУМБ першим надав банківську гарантію для участі в аукціоні з продажу електроенергії на Українській енергетичній біржі

ПУМБ став першим банком в Україні, який випустив банківську гарантію для забезпечення участі клієнта в аукціоні з продажу електричної енергії, що проводиться на платформі Української енергетичної біржі (ТОВ «УЕБ»).

ПУМБ став першим банком в Україні, який випустив банківську гарантію для забезпечення участі клієнта в аукціоні з продажу електричної енергії, що проводиться на платформі Української енергетичної біржі (ТОВ «УЕБ»).

Сьогодні на таких аукціонах до 50% суми гарантійного внеску, що забезпечує виконання зобов’язань покупця за двостороннім договором купівлі-продажу, може бути надано у вигляді банківської гарантії.

Цей інструмент покликаний підвищити надійність виконання укладених договорів та зменшити ризики для генеруючих компаній. Покупці, у свою чергу, отримують можливість ефективніше управляти своїми фінансами, не відволікаючи весь обсяг коштів з обігу.

Банківські гарантії приймаються виключно від банківських установ, які пройшли акредитацію відповідно до вимог Регламенту організації та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії на ТОВ «УЕБ».ПУМБ не лише одним з перших отримав статус акредитованого банку, а й став першим в Україні, хто фактично надав таку гарантію для аукціону з продажу електроенергії.

Банк провів комплексну підготовчу роботу, аби надати учасникам ринку можливість повноцінно скористатися новим механізмом забезпечення виконання своїх зобов’язань за укладеними угодами.

Нагадаємо, що Українська енергетична біржа (ТОВ «УЕБ») є товарною біржею, яка є організатором електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, а також є організатором біржових торгів на ринках природного газу та інших біржових товарів.

Станом на 01.04.2025 ПУМБ входить в ТОП-3 банків України за розміром портфеля банківських гарантій і надалі продовжує розвивати цей напрям. Загальний обсяг гарантій наразі становить 8,9 млрд грн — це найвищий показник за весь час роботи банку з гарантійними інструментами.

ПУМБ надає надає широкий спектр банківських гарантій: тендерні, гарантії виконання договору, повернення авансу, платіжні, митні, забезпечення кредиту, виконання гарантійних зобов’язань тощо. У разі потреби, Банк підтверджує свої зобов’язання за документарними інструментами через розгалужену мережу іноземних банків-партнерів.

Джерело: Мінфін
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