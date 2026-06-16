Податковий комітет підтримав 50% податок на прибуток банків у 2027 році

Податковий Комітет рекомендував Верховній Раді України ухвалити за основу та в цілому проєкт закону № 15262 про особливості оподаткування прибутку банків. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гентманцев.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що пропонує законопроєкт

Законопроєктом пропонується продовжити на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

За оцінкою Мінфіну, законопроєкт у разі його ухвалення дозволить залучити до зведеного бюджету 50 млрд грн за результатами податкових періодів 2027 року.

Гетманцев нагадав, що 579,3 млрд грн — доходи 60 банків за підсумками минулого року. Це на третину більше за 2023 рік та на 14% — за 2024. Йдеться не просто про прибутки, а про надприбутки банків під час війни, отримані переважно за рахунок операцій з державними цінними паперами.

Читайте також: НБУ виступив проти податку на прибуток банків у 50%: це загрожує кредитуванню економіки

«А тим, хто відчайдушно критикує ініціативу, нагадаю: все, що ми збираємо податками, спрямовується на оборону. Ці 50 мільярдів критично потрібні нашій армії. Якщо ми хочемо, щоб Україна вистояла, всі разом маємо працювати заради майбутнього нашої держави», — підсумував він.

Регулятор проти податку

Як писав «Мінфін», Національний банк України розкритикував законопроєкт щодо підвищеного оподаткування банківського сектору, заявивши, що продовження практики 50% податку на прибуток може зашкодити кредитуванню економіки та послабити здатність банків підтримувати країну під час війни й повоєнної відбудови.

3 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 14097 про підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Колишня перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова раніше заявила, що повторне ретроспективне підвищення податку на прибуток банків з 25% до 50% призвело до скорочення капіталу банківської системи. Це, своєю чергою, зменшило можливості банків щодо нарощування кредитного портфеля на 20%.

Ставка податку на прибуток у 50% вперше була тимчасово запроваджена з листопада 2023 року та застосовувалася до прибутку банків, нарахованого за весь 2023 рік, а також діяла щодо прибутку за 2024 рік. У 2025 році, прибуток банків оподатковувався за ставкою 25%.