Поки інші витрачають 5 $ на каву, інвестори витрачають на ці 3 криптовалюти

$XYZ відкриває статус G.O.A.T., ранні інвестори мають шанс на величезний ROI

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мемкойнів, поєднавши азарт спорту з динамічною енергією криптовалют. Цей проект, розроблений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, є не просто черговим токеном, а зростаючою спільнотою, побудованою навколо пристрасті до гри.

Зі сміливою візією Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайний мем-коін. І люди це помічають — нещодавно він отримав звання Best New Meme Project.

Що відрізняє $XYZ? Це не короткочасна мода. Цей проект має чіткий план розвитку та віддану спільноту, орієнтовану на довгостроковий ріст.

Натхненний спортивним духом, токен $XYZ став головним претендентом на перемогу, готовим розгромити конкурентів. $XYZ на шляху до п'єдесталу переможців, щоб стати знаком честі для тих, хто живе спортом і криптовалютою.

$XYZ вже доступний ще до виходу на ринок

Попередній продаж $XYZ вже триває, надаючи доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна запуску: $0,0001

Ціна зараз: 0,003333

Наступний етап: 0,005

Остаточна ціна попереднього продажу: 0,02

Після попереднього продажу токен $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах із цільовою ціною розміщення 0,10 долара. Якщо проект залучить достатньо капіталу для підтримки цієї оцінки, ранні інвестори можуть отримати до 1000-кратного прибутку від своїх попередніх продажів.

Наразі інвестовано понад 13 мільйонів доларів, що свідчить про високий інтерес ринку. Варто зазначити, що придбання токенів за нижчою ціною попереднього продажу дає можливість отримати вищий ROI після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу попереднього продажу. Ранні покупці отримують найнижчі ціни, максимізуючи свій потенційний прибуток.

Приєднуйтесь до попереднього продажу $XYZ зараз і дивіться, як ваші копійки перетворюються на мільйони!

Від краху до відродження: чи готова LUNA Classic (LUNC) до повернення?

Колись багатообіцяючий гравець у світі криптовалют, оригінальний токен Terra LUNA зазнав серйозної поразки навесні 2022 року. Крах його стейблкоіну UST похитнув основи проєкту. Однак, як фенікс, що відродився з попелу, оригінальний ланцюг Terra був перейменований на Terra Classic, а його нативний токен став LUNA Classic (LUNC). Terra — це блокчейн, який використовує стейблкоіни, прив'язані до традиційних валют, таких як долар США та південнокорейська вона, для забезпечення швидких і доступних глобальних платежів. Поєднуючи цю цінову стабільність із безпекою технології Bitcoin, Terra прагне забезпечити надійні транзакції без центрального контролю.

Зараз, з LUNA Classic, питання полягає в тому, чи зможе вона повернути свою колишню славу. Дехто бачить паралелі з розколом Ethereum у 2016 році, коли після значної події з'явився Ethereum Classic. Хоча Ethereum продовжив домінувати, Ethereum Classic зберіг віддану спільноту. Для LUNC виклик є значним. Без стабільних монет на новому ланцюжку та конкуренції з боку багатьох інших проєктів, йому доведеться вести важку боротьбу. Однак на ринку, який завжди в пошуках наступної великої речі, LUNC може бути вартим уваги. Історія його відродження та відданість команди можуть привернути новий інтерес. У міру розвитку ринку криптовалют тільки час покаже, чи зможе LUNA Classic повернутися.

Stellar Lumens: майбутнє швидких і недорогих глобальних платежів

Stellar — це відкрита мережа, яка дозволяє швидко і недорого переказувати гроші. Вона не надає переваги валюті жодної країни. Натомість має власну монету під назвою Stellar Lumens (XLM). З моменту запуску в 2014 році Stellar обробила мільярди транзакцій. Великі компанії працюють із Stellar, оскільки вона дозволяє надсилати будь-який тип валюти, включаючи цифрові версії доларів або навіть біткойни. На відміну від деяких криптовалют, які прагнуть замінити банки, Stellar працює над їхнім вдосконаленням. Вона створює єдину мережу, в якій можуть співпрацювати різні фінансові системи.

Багато хто вважає технологію Stellar революційною. Користувачі можуть використовувати додатки на Stellar для переказу грошей по всьому світу. Підприємства можуть створювати інструменти на основі блокчейну або використовувати мережу для зручних платежів і обміну валют. Фонд розвитку Stellar, який отримав підтримку на початковому етапі від Stripe, допомагає підтримувати роботу мережі. Він також просуває використання Stellar для таких цілей, як створення цифрового мистецтва (NFT) та смарт-контрактів. На сучасному ринку Stellar виділяється тим, що зосереджується на реальному використанні. У той час як інші монети переживають злети та падіння, практичний підхід Stellar та великі партнерства роблять її привабливим варіантом.

Висновок

Хоча LUNC і XLM виглядають багатообіцяючими, XYZVerse (XYZ) виділяється, об'єднуючи спортивних фанатів у мемкойні, що прагне зростання завдяки унікальній екосистемі, керованій спільнотою.

