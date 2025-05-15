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15 травня 2025, 19:32

Втрати до $400 мільйонів: Криптобіржа Coinbase підтвердила великий витік даних

Американська криптовалютна біржа Coinbase підтвердила витік даних користувачів, який призвів до крадіжки клієнтських коштів на десятки мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба криптобіржі.

Американська криптовалютна біржа Coinbase підтвердила витік даних користувачів, який призвів до крадіжки клієнтських коштів на десятки мільйонів доларів.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що зловмисники зажадали $20 млн в обмін на мовчання, але Coinbase відмовилася платити й оголосила винагороду в такій самій сумі за інформацію, яка допоможе встановити злочинців і домогтися їхнього арешту.

Coinbase повідомила про масштабну кібератаку, під час якої група злочинців підкупила співробітників закордонного кол-центру криптобіржі й отримала доступ до даних частини клієнтів. Біржа стверджує, що йдеться про менш ніж 1% від загальної кількості користувачів.

Які дані отримали шахраї

У компанії зазначили, що до рук шахраїв потрапили такі дані клієнтів:

  • ім'я, адреса, телефон та електронна адреса;
  • замаскований номер соціального страхування (лише останні 4 цифри) ;
  • замасковані номери банківських рахунків та деякі ідентифікатори банківських рахунків;
  • зображення державних документів, що посвідчують особу (наприклад, водійські права, паспорт);
  • дані облікового запису (знімки балансу та історія транзакцій);
  • обмежені корпоративні дані (включно з документами, навчальними матеріалами та повідомленнями, доступними для агентів підтримки).

Криптобіржа наголосила, що паролі, ключі та доступ до коштів не були скомпрометовані, а інцидент не справив істотного впливу на її операційну діяльність. Наразі триває розслідування, суму збитків можуть переглянути.

Зазначимо, що за день розголосу про інцидент Coinbase надіслала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) звіт про хакерську атаку. Компанія оцінює можливі витрати на розслідування, компенсації та посилення захисту в діапазоні від $180 млн до $400 млн.

Представники криптобіржі також заявили, що постраждалі користувачі отримають компенсації, якщо внаслідок витоку переказали кошти шахраям. Coinbase посилила заходи захисту для скомпрометованих акаунтів і оголосила про вимушений запуск кол-центру в США.

Відомий криптодетектив ZachXBT, який ще торік заявляв про проблему з крадіжкою коштів у клієнтів Coinbase, повідомив, що тільки за перші 7 днів травня було вкрадено близько $45 млн.

У кінці березня він писав, що Coinbase зіткнулася з проблемою шахрайства з використанням соціальної інженерії на суму $300 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Coinbase готується увійти до індексу S&P 500 як перша криптокомпанія.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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