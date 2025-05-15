Втрати до $400 мільйонів: Криптобіржа Coinbase підтвердила великий витік даних

Американська криптовалютна біржа Coinbase підтвердила витік даних користувачів, який призвів до крадіжки клієнтських коштів на десятки мільйонів доларів . Про це повідомляє пресслужба криптобіржі .

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Зазначається, що зловмисники зажадали $20 млн в обмін на мовчання, але Coinbase відмовилася платити й оголосила винагороду в такій самій сумі за інформацію, яка допоможе встановити злочинців і домогтися їхнього арешту.

Coinbase повідомила про масштабну кібератаку, під час якої група злочинців підкупила співробітників закордонного кол-центру криптобіржі й отримала доступ до даних частини клієнтів. Біржа стверджує, що йдеться про менш ніж 1% від загальної кількості користувачів.

Які дані отримали шахраї

У компанії зазначили, що до рук шахраїв потрапили такі дані клієнтів:

ім'я, адреса, телефон та електронна адреса;

замаскований номер соціального страхування (лише останні 4 цифри) ;

замасковані номери банківських рахунків та деякі ідентифікатори банківських рахунків;

зображення державних документів, що посвідчують особу (наприклад, водійські права, паспорт);

дані облікового запису (знімки балансу та історія транзакцій);

обмежені корпоративні дані (включно з документами, навчальними матеріалами та повідомленнями, доступними для агентів підтримки).

Криптобіржа наголосила, що паролі, ключі та доступ до коштів не були скомпрометовані, а інцидент не справив істотного впливу на її операційну діяльність. Наразі триває розслідування, суму збитків можуть переглянути.

Зазначимо, що за день розголосу про інцидент Coinbase надіслала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) звіт про хакерську атаку. Компанія оцінює можливі витрати на розслідування, компенсації та посилення захисту в діапазоні від $180 млн до $400 млн.

Представники криптобіржі також заявили, що постраждалі користувачі отримають компенсації, якщо внаслідок витоку переказали кошти шахраям. Coinbase посилила заходи захисту для скомпрометованих акаунтів і оголосила про вимушений запуск кол-центру в США.

Відомий криптодетектив ZachXBT, який ще торік заявляв про проблему з крадіжкою коштів у клієнтів Coinbase, повідомив, що тільки за перші 7 днів травня було вкрадено близько $45 млн.

У кінці березня він писав, що Coinbase зіткнулася з проблемою шахрайства з використанням соціальної інженерії на суму $300 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Coinbase готується увійти до індексу S&P 500 як перша криптокомпанія.