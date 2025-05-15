Гетманцев спростував чутки про запуск стратегічного біткоїн-резерву

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив , що в український парламент не планує запускати жодних резервів, зокрема стратегічних, тим більше у криптовалюті.

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«Ні, український парламент не планує запускати ніякі резерви. Тим більше стратегічні. Тим більше біткоїн. Це взагалі не справа парламенту», — наголосив він.

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Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив Incrypted, що в Україні розробляють законопроєкт про створення державного стратегічного біткоїн-резерву.

Железняк зазначив, що документ уже на стадії доопрацювання і буде поданий найближчим часом.

Ще в лютому 2025 року він анонсував ініціативу щодо криптовалютних резервів, заявивши: «Ми скоро внесемо від індустрії законопроєкт про можливість робити крипторезерви». Тоді він не уточнив деталей.